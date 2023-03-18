18 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Uzmanlardan hamsi uyarısı! "1 yıl avlanmasın..."

Uzmanlardan hamsi uyarısı! "1 yıl avlanmasın..."

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Cemal Dinçer, hamsi avının bu yıl beklenen düzeyde olmadığına dikkat çekti. Prof. Dr. Dinçer, önümüzdeki yıllarda yine bu şekilde bir durum yaşanmaması için bir yıl boyunca hamsi avlanmaması önerisinde bulunurken "Hamsi beklenileni bu sene de vermedi. Balığımız giderek incelmektedir." dedi. Sinop Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Osman Samsun da aynı tehlikeye dikkat çekerken, "Hamsilerin hayat döngüleri eskiye göre daha farklılaştı. Bunun sonucunda hamsilerin büyüme performansları kondisyon faktörü dediğimiz et verimlilikleri daha küçüldü" dedi.

Giriş Tarihi: 18.03.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 12:17
  • 1
  • 18
Uzmanlardan hamsi uyarısı! 1 yıl avlanmasın...

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cemal Dinçer, hamsi avının bu yıl arzu edilen şekilde olmadığını belirterek gelecek yıllar için hamsinin bir yıl avlanılmaması önerisinde bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Uzmanlardan hamsi uyarısı! 1 yıl avlanmasın...

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan balık avcılığı 15 Nisan itibariyle sona erecek. Av sezonun bitimine 1 aydan az süre kalmasına rağmen hamsi avının bu sene de bekleneni vermediğini ve giderek de inceldiğini kaydeden Prof. Dr. Cemal Dinçer, hamsi avının 1 yıl tamamen durdurulması gerektiğini söyledi.

  • 3
  • 18
Uzmanlardan hamsi uyarısı! 1 yıl avlanmasın...

Dinçer "Hamsi beklenileni bu sene de vermedi. Balığımız giderek incelmektedir. Bunun avının kısmi de olsa benim önerim bir yıl tamamen durdurulmasıydı. Ancak geçen yılda bakanlık sezon içerisinde 10 günlük kısıtlamalara gitti.

  • 4
  • 18
Uzmanlardan hamsi uyarısı! 1 yıl avlanmasın...

Kısmi bir faydası olmuş olsa da geleceğe yönelik yani bu yıl beklenen randımanı vermemiştir. Şimdi böyle baktığımızda her ne kadar balık ince de gözükse bunun da büyük bir çoğunluğunun yasal boy olan 9 santimetreyi sağlayabildiğini de ifade etmek istiyorum.

  • 5
  • 18
Uzmanlardan hamsi uyarısı! 1 yıl avlanmasın...

Biz bazen tezgâhtakilere de kızıyoruz, 'işte bu kadar ince balığı niye alıyorsunuz' diye. Her ne kadar yasal boy olan 9 santimetreyi tutmuş olsa da insan gıdası olarak tüketime elverişli, kaliteli olmadığından irisinin yani sofralarımızda tüketilebilecek olduğumuz hamsinin fiyatı çok yüksekti, bazen 80, bazen 100 liraları buldu" diye konuştu.