18 Mart 2023, Cumartesi
Uzmanlardan hamsi uyarısı! "1 yıl avlanmasın..."
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Cemal Dinçer, hamsi avının bu yıl beklenen düzeyde olmadığına dikkat çekti. Prof. Dr. Dinçer, önümüzdeki yıllarda yine bu şekilde bir durum yaşanmaması için bir yıl boyunca hamsi avlanmaması önerisinde bulunurken "Hamsi beklenileni bu sene de vermedi. Balığımız giderek incelmektedir." dedi. Sinop Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Osman Samsun da aynı tehlikeye dikkat çekerken, "Hamsilerin hayat döngüleri eskiye göre daha farklılaştı. Bunun sonucunda hamsilerin büyüme performansları kondisyon faktörü dediğimiz et verimlilikleri daha küçüldü" dedi.
Giriş Tarihi: 18.03.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 12:17
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