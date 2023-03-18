Uzmanlardan hamsi uyarısı! "1 yıl avlanmasın..."

Biz bazen tezgâhtakilere de kızıyoruz, 'işte bu kadar ince balığı niye alıyorsunuz' diye. Her ne kadar yasal boy olan 9 santimetreyi tutmuş olsa da insan gıdası olarak tüketime elverişli, kaliteli olmadığından irisinin yani sofralarımızda tüketilebilecek olduğumuz hamsinin fiyatı çok yüksekti, bazen 80, bazen 100 liraları buldu" diye konuştu.