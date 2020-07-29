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Haberler Galeri Türkiye’yi sarsan yasak aşk skandalında şok açıklama: Çıplak görüntüler bana ait

Türkiye’yi sarsan yasak aşk skandalında şok açıklama: Çıplak görüntüler bana ait

Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün, makam şoförünün eşiyle yaşadığı aşka ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 2 Haziran'da çekilen kamera görüntülerinde buluşma adresine önce Öztürk'ün özel aracıyla geldiği, ardından Sümeyra Tilki'nin taksiden indiği görülüyor. Sümeyra Tilki ise WhatsApp'tan gönderilen görüntüyle ilgili konuştu.

Giriş Tarihi: 29.07.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 11:31
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Türkiye’yi sarsan yasak aşk skandalında şok açıklama: Çıplak görüntüler bana ait

Elmalı ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün makam şoförü Ahmet Tilki'nin, noter tebligatlı istifasıyla ortaya çıkan yasak aşk iddiasında yeni detaylar ortaya çıktı.

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Türkiye’yi sarsan yasak aşk skandalında şok açıklama: Çıplak görüntüler bana ait

Ahmet Tilki, 11 Nisan 2019'da nikâh masasına oturduğu eşi Sümeyra Tilki ile Başkan Halil Öztürk'ün birlikte olduklarını iddia etmiş ve "Başkan nikâhımızı kıydı, beni makam şoförü yaptı. Bir süre sonra karımla birlikte olduğunu anladım" demişti.

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Türkiye’yi sarsan yasak aşk skandalında şok açıklama: Çıplak görüntüler bana ait

Tilki, Öztürk'ün eşine gönderdiği konumdaki bir binada buluştuklarını, bu durumu adresin çevresindeki kamera kayıtlarından tespit ettiğini de söylemişti. İşte o görüntüler dün ortaya çıktı.

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Türkiye’yi sarsan yasak aşk skandalında şok açıklama: Çıplak görüntüler bana ait

2 Haziran'da çekilen görüntülerde, buluşma adresine önce spor bir mont giyen Öztürk'ün özel aracıyla vardığı, ardından WhatsApp'tan konum attığı öne sürülen Sümeyra Tilki'nin taksiyle adrese geldiği görülüyor.

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Türkiye’yi sarsan yasak aşk skandalında şok açıklama: Çıplak görüntüler bana ait

Tilki'nin, uzun kapüşonlu bir pardösü giydiği ve sürekli cep telefonuyla görüşme yaptığı görüntülere yansıyor.