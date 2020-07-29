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Türkiye’yi sarsan yasak aşk skandalında şok açıklama: Çıplak görüntüler bana ait
Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün, makam şoförünün eşiyle yaşadığı aşka ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 2 Haziran'da çekilen kamera görüntülerinde buluşma adresine önce Öztürk'ün özel aracıyla geldiği, ardından Sümeyra Tilki'nin taksiden indiği görülüyor. Sümeyra Tilki ise WhatsApp'tan gönderilen görüntüyle ilgili konuştu.
Giriş Tarihi: 29.07.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 11:31
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