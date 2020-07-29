Türkiye’yi sarsan yasak aşk skandalında şok açıklama: Çıplak görüntüler bana ait

Ahmet Tilki, 11 Nisan 2019'da nikâh masasına oturduğu eşi Sümeyra Tilki ile Başkan Halil Öztürk'ün birlikte olduklarını iddia etmiş ve "Başkan nikâhımızı kıydı, beni makam şoförü yaptı. Bir süre sonra karımla birlikte olduğunu anladım" demişti.