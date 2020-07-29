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Müge Anlı ve Dostları Aşevi büyümeye devam ediyor! 2 yeni tır daha hizmete başladı

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birçok faili meçhul cinayeti aydınlatan ve kayıpları bulan Müge Anlı, imza attığı sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Sevgi İzi ve Pati Buldular projeleriyle insanların yardımına koşan Müge Anlı, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'la birlikte başlattığı aşevi kampanyasıyla da insanların yardımına koşuyor. İzleyicilerin desteğiyle bugüne kadar 6 aşevi için bağış toplayan Müge Anlı, gelen yardımlarla birlikte 2 yeni aşevini daha hayata geçirdi.

Giriş Tarihi: 29.07.2020 11:32 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 11:39
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Müge Anlı ve Dostları Aşevi büyümeye devam ediyor! 2 yeni tır daha hizmete başladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla uzun yıllardır birçok faili meçhul cinayeti aydınlatan ve kayıpları bulan Müge Anlı, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle de birçok insanın yardımına koşmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı ve Dostları Aşevi büyümeye devam ediyor! 2 yeni tır daha hizmete başladı

Sevgi İzi ve Pati Buldular projeleriyle birçok kayıp kişi ve evcil hayvanın bulunmasına yardım eden Müge Anlı, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'la birlikte başlattığı aşevi kampanyasıyla da yardıma muhtaç insanların yemek ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

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Müge Anlı ve Dostları Aşevi büyümeye devam ediyor! 2 yeni tır daha hizmete başladı

Bugüne kadar Müge Anlı'nın çağrısı sonrası yüz binlerce izleyicilerinin desteğiyle 6 mobil aşevi için para toplanmış ve 2 aşevi geçtiğimiz aylarda hizmete açılmıştı. Bir mobil bir yerleşik aşevi hizmete açılırken, iki yeni aşevi daha hizmete açılmak üzere hazırlandı.

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Müge Anlı ve Dostları Aşevi büyümeye devam ediyor! 2 yeni tır daha hizmete başladı

İlk olarak Elazığ depreminde hizmet vermeye başlayan mobil aşevi 1 milyon insana hizmet vermiş Gaziantep'te açılan aşevi ile koronavirüs salgını döneminde evlerinde yalnız kalan yaşlı, muhtaç ve yemek yapamayan 600 kişiye yemek dağıtımı gerçekleştirerek ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine yemeklerini teslim edilmişti. Şimdiyse iki yeni mobil aşevi hizmete açılıyor.

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Müge Anlı ve Dostları Aşevi büyümeye devam ediyor! 2 yeni tır daha hizmete başladı

Toplam 8 Müge Anlı ve Dostları Aşevi hizmet vermeye başlarken, canlı yayında toplanmaya devam eden bağışlarla 9'ncu mobil aşevinin yapımı için de gerekli paralar toplandı.