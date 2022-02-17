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SON DAKİKA! İstanbul'un en kalabalık ilçesi açıklandı! TÜİK verilerinde şaşırtan rakamlar | Avrupa'dan Anadolu'ya büyük fark
Son dakika haberine göre: Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Avrupa Yakasında 10 milyon 224 bin 323 kişi yaşarken Anadolu Yakasında 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşıyor. Ayrıca TÜİK İstanbul'un en kalabalık ilçesini de açıkladı.
Giriş Tarihi: 17.02.2022 12:37Güncelleme Tarihi: 17.02.2022 12:37