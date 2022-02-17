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Haberler Galeri SON DAKİKA! İstanbul'un en kalabalık ilçesi açıklandı! TÜİK verilerinde şaşırtan rakamlar | Avrupa'dan Anadolu'ya büyük fark

SON DAKİKA! İstanbul'un en kalabalık ilçesi açıklandı! TÜİK verilerinde şaşırtan rakamlar | Avrupa'dan Anadolu'ya büyük fark

Son dakika haberine göre: Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Avrupa Yakasında 10 milyon 224 bin 323 kişi yaşarken Anadolu Yakasında 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşıyor. Ayrıca TÜİK İstanbul'un en kalabalık ilçesini de açıkladı.

Giriş Tarihi: 17.02.2022 12:37 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022 12:37
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SON DAKİKA! İstanbul’un en kalabalık ilçesi açıklandı! TÜİK verilerinde şaşırtan rakamlar | Avrupa’dan Anadolu’ya büyük fark

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 4 Şubat 2022'de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerini yayınladı. Yayınlanan bilgiye göre, İstanbul'un nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Avrupa Yakasında 10 milyon 224 bin 323 kişi yaşarken Anadolu Yakasında 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA! İstanbul’un en kalabalık ilçesi açıklandı! TÜİK verilerinde şaşırtan rakamlar | Avrupa’dan Anadolu’ya büyük fark

2021 nüfus sayım verilerine göre, İstanbul'da en kalabalık ilçe 977 bin 489 nüfusuyla Esenyurt, nüfusu en az olan ilçe ise 16 bin 372 nüfusuyla Adalar oldu.

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SON DAKİKA! İstanbul’un en kalabalık ilçesi açıklandı! TÜİK verilerinde şaşırtan rakamlar | Avrupa’dan Anadolu’ya büyük fark

Avrupa Yakasında en kalabalık ilçe 977 bin 489 kişilik nüfusuyla Esenyurt olurken Anadolu Yakasının en kalabalık ilçesi 741 bin 895 nüfusu ile Pendik oldu.

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SON DAKİKA! İstanbul’un en kalabalık ilçesi açıklandı! TÜİK verilerinde şaşırtan rakamlar | Avrupa’dan Anadolu’ya büyük fark

2021 nüfus sayım verilerine göre, Avrupa Yakası'nda nüfus verileri ilçelere göre şu şekilde:

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SON DAKİKA! İstanbul’un en kalabalık ilçesi açıklandı! TÜİK verilerinde şaşırtan rakamlar | Avrupa’dan Anadolu’ya büyük fark

Esenyurt: 977 bin 489