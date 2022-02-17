SON DAKİKA! İstanbul’un en kalabalık ilçesi açıklandı! TÜİK verilerinde şaşırtan rakamlar | Avrupa’dan Anadolu’ya büyük fark

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 4 Şubat 2022'de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerini yayınladı. Yayınlanan bilgiye göre, İstanbul'un nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Avrupa Yakasında 10 milyon 224 bin 323 kişi yaşarken Anadolu Yakasında 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşıyor.