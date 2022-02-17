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Bu camide sadece 3 vakit namaz kılınıyor! Nedeni de olay kadar garip

Trabzon'da, 4 ay önce inşa edilen 6 katlı binanın en üst katı müftülüğe tahsis edilip, 'Emine Usta Camisi' olarak düzenlendi, imam atanarak ibadete açıldı. Binanın diğer 5 katı ise sonradan kiralanınca camiye giriş- çıkışlar zemin katındaki mağazadan yapılmaya başlandı. Mesai saatleri 09.00 ile 22.00 olan mağaza diğer saatlerde kapalı olduğu için camide sabah namazı ile yaz aylarında yatsı namazları kılınamıyor.

Giriş Tarihi: 17.02.2022 13:32
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Bu camide sadece 3 vakit namaz kılınıyor! Nedeni de olay kadar garip

Kentin en işlek sokağı olan Uzun Sokak'ta 4 ay önce inşa edilen 6 katlı binanın en üst katını müftülüğe tahsis eden Mustafa Usta, annesi adına cami yapılmasını istedi.

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Bu camide sadece 3 vakit namaz kılınıyor! Nedeni de olay kadar garip

Talebi kabul eden müftülük, katı 'Emine Usta Camisi' olarak düzenledi, imam atayarak, ibadete açtı. Binanın diğer 5 katı ise sonradan kiralanınca camiye giriş ve çıkışlar, zemin katındaki mağazadan yapılmaya başlandı.

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Bu camide sadece 3 vakit namaz kılınıyor! Nedeni de olay kadar garip

Mesai saatleri 09.00 ile 22.00 olan mağaza diğer saatlerde kapalı olduğu için camide sabah namazı ile yaz aylarında yatsı namazları kılınamıyor. Camiye girişin mağazadan yapılması ise sokaktan gelip geçenlerin dikkatini çekiyor.

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Bu camide sadece 3 vakit namaz kılınıyor! Nedeni de olay kadar garip

'CEMAATİMİZ ARTTI'

Cami ve mağazanın bulunduğu binanın sahibi Mustafa Usta, "Bu camiyi rahmetli annemin ruhu için kardeşlerimle beraber yaptırdık. Binayı sonra kiraya verdik. Mağaza sahibi de caminin en üst katta olmasını uygun gördü. Önce en alt kata yapmayı planlamıştık camiyi.

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Bu camide sadece 3 vakit namaz kılınıyor! Nedeni de olay kadar garip

Camimiz en alt katta, bodrumda kalmasın mağazanın en güzel yerinde en üst katta olsun, istedik. Caminin önünde de büyük bir balkon kısmı var. İnsanların oraya gelip çay içme yerleri de var. Mağaza içinde 2 büyük asansör var. Merdivenleri var. Camiye girişlerde bir sıkıntı yaşanmıyor. Allah'a şükürler olsun ki cemaatimiz de arttı. Cuma günleri dolu. Balkon kısmına da seccade atıyoruz" diye konuştu.