HaberlerGaleriBu camide sadece 3 vakit namaz kılınıyor! Nedeni de olay kadar garip
Bu camide sadece 3 vakit namaz kılınıyor! Nedeni de olay kadar garip
Trabzon'da, 4 ay önce inşa edilen 6 katlı binanın en üst katı müftülüğe tahsis edilip, 'Emine Usta Camisi' olarak düzenlendi, imam atanarak ibadete açıldı. Binanın diğer 5 katı ise sonradan kiralanınca camiye giriş- çıkışlar zemin katındaki mağazadan yapılmaya başlandı. Mesai saatleri 09.00 ile 22.00 olan mağaza diğer saatlerde kapalı olduğu için camide sabah namazı ile yaz aylarında yatsı namazları kılınamıyor.