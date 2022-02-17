Bu camide sadece 3 vakit namaz kılınıyor! Nedeni de olay kadar garip

Camimiz en alt katta, bodrumda kalmasın mağazanın en güzel yerinde en üst katta olsun, istedik. Caminin önünde de büyük bir balkon kısmı var. İnsanların oraya gelip çay içme yerleri de var. Mağaza içinde 2 büyük asansör var. Merdivenleri var. Camiye girişlerde bir sıkıntı yaşanmıyor. Allah'a şükürler olsun ki cemaatimiz de arttı. Cuma günleri dolu. Balkon kısmına da seccade atıyoruz" diye konuştu.