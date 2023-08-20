Türkiye'nin yeşil dönüşümü! Çıplak bozkırlar ağaçlarla dantel gibi işlendi! İşte yıllar için yapılan çalışmaların meyvesi...

Türkiye'de yangın sonucu kül olan ormanlar ve toprak erozyonuna uğrayan bölgelerle ilgili yıllardır süren ağaçlandırma çalışmaları büyük bir hızla devam etti. Griliğiyle iç karartan çıplak bozkırlar yemyeşil ormanlara, küle dönen koylar görkemli ağaçlarla donandı. Orman Genel Müdürlüğü, farklı yıllardaki yangınlarda zarar gören ormanlık alanların, yangından ve ağaçlandırıldıktan sonraki hallerini fotoğrafladı. İşte o görüntüler...