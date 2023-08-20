20 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye'nin yeşil dönüşümü! Çıplak bozkırlar ağaçlarla dantel gibi işlendi! İşte yıllar için yapılan çalışmaların meyvesi...

Türkiye'nin yeşil dönüşümü! Çıplak bozkırlar ağaçlarla dantel gibi işlendi! İşte yıllar için yapılan çalışmaların meyvesi...

Türkiye'de yangın sonucu kül olan ormanlar ve toprak erozyonuna uğrayan bölgelerle ilgili yıllardır süren ağaçlandırma çalışmaları büyük bir hızla devam etti. Griliğiyle iç karartan çıplak bozkırlar yemyeşil ormanlara, küle dönen koylar görkemli ağaçlarla donandı. Orman Genel Müdürlüğü, farklı yıllardaki yangınlarda zarar gören ormanlık alanların, yangından ve ağaçlandırıldıktan sonraki hallerini fotoğrafladı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 20.08.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023 11:31
  • 1
  • 17
Türkiye’nin yeşil dönüşümü! Çıplak bozkırlar ağaçlarla dantel gibi işlendi! İşte yıllar için yapılan çalışmaların meyvesi...

Dünyada yaşanan iklim krizleri ve insanoğlunun faaliyetleri telafi edilemez bir noktaya gelinirken, Türkiye'nin yeşil dönüşüm politikaları sonuç verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Türkiye’nin yeşil dönüşümü! Çıplak bozkırlar ağaçlarla dantel gibi işlendi! İşte yıllar için yapılan çalışmaların meyvesi...

Bir zamanlar film sahnelerinin çekildiği, 'ot bile bitmez' denilen çöller, kocaman bir ormana dönüştü. Antalya'dan Çanakkale'ye, Isparta'dan Sinop'a kadar ülkenin dört bir köşesi, ağaçlandırma çalışmalarıyla yeniden hayat buldu.

  • 3
  • 17
Türkiye’nin yeşil dönüşümü! Çıplak bozkırlar ağaçlarla dantel gibi işlendi! İşte yıllar için yapılan çalışmaların meyvesi...

ADETA KÜLLERİNDEN DOĞDU

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), farklı yıllardaki yangınlarda zarar gören ormanlık alanların, yangından ve ağaçlandırıldıktan sonraki hallerini fotoğrafladı.

  • 4
  • 17
Türkiye’nin yeşil dönüşümü! Çıplak bozkırlar ağaçlarla dantel gibi işlendi! İşte yıllar için yapılan çalışmaların meyvesi...

Yangın sonrası alınan görüntüler, geçmişte yangınlarla kül olan alanların yeniden nasıl yeşile dönüşmeye başladığını gözler önüne serdi.

  • 5
  • 17
Türkiye’nin yeşil dönüşümü! Çıplak bozkırlar ağaçlarla dantel gibi işlendi! İşte yıllar için yapılan çalışmaların meyvesi...

ÇÖLLER VAHAYA DÖNÜŞTÜ

İstanbul'un en önemli su havzası olan Terkos Gölü'ne yönelik yıllar süren ağaçlandırma çalışmaları meyvesini verdi. Çölleşme tehlikesiyle yüz yüze kalan bölgede adeta bir vaha oluşturuldu.