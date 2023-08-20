Meteoroloji İstanbul’da yaşayanlar için duyurdu: Dikkatli olun!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri ile Antalya'nın batısının iç kesimleri ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Meteoroloji, İstanbul için ise özel bir duyuruda bulundu. İşte il il hava durumu...

Giriş Tarihi: 20.08.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023 11:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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