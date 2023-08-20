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Meteoroloji İstanbul’da yaşayanlar için duyurdu: Dikkatli olun!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri ile Antalya'nın batısının iç kesimleri ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Meteoroloji, İstanbul için ise özel bir duyuruda bulundu. İşte il il hava durumu...

Giriş Tarihi: 20.08.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023 11:42
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Meteoroloji İstanbul’da yaşayanlar için duyurdu: Dikkatli olun!

Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisi geçti ancak Basra Körfezi'nden gelen yeni sıcak hava dalgası ile termometreler tekrar yükselmeye başladı. Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının etkisini bir süre daha sürdürmesi bekleniyor. 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımlayan Meteoroloji, sıcaklarda bir değişiklik olmayacağını belirtti.

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Meteoroloji İstanbul’da yaşayanlar için duyurdu: Dikkatli olun!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri ile Antalya'nın batısının iç kesimleri ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji İstanbul’da yaşayanlar için duyurdu: Dikkatli olun!

Hava sıcaklığının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji İstanbul’da yaşayanlar için duyurdu: Dikkatli olun!

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Öte yandan Meteoroloji, rüzgarın Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji İstanbul’da yaşayanlar için duyurdu: Dikkatli olun!

KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu