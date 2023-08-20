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Haberler Galeri İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! BEDAŞ saat vererek vatandaşları uyardı

İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! BEDAŞ saat vererek vatandaşları uyardı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım tarafından paylaşılan bilgiye göre İstanbul'un bazı ilçelerinde gün içinde elektrik kesintileri yaşanacak. Yapılan açıklamada o ilçelere yer verilirken elektriklerin ne zaman geleceğine yönelik de saat bilgileri paylaşıldı. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 20.08.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023 09:52
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İşte İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! BEDAŞ saat vererek vatandaşları uyardı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım tarafından yapılan paylaşımda İstanbul'da bazi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

İŞTE O İLÇELER...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! BEDAŞ saat vererek vatandaşları uyardı

AVCILAR

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah DEMET, FİDAN, KARANFİL, URAN sk bölgelerinde 20/08/2023 09:00:00 - 20/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AFACAN, ANADOL, AYDINLIK, BEKÇİ, BURNAZ, CENGİZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ENGİN sk bölgelerinde 20/08/2023 13:00:00 - 20/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İşte İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! BEDAŞ saat vererek vatandaşları uyardı

BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1522., 1523., 1524., 1525., 1526., 1527. sk bölgelerinde 20/08/2023 09:00:00 - 20/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 4., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 20/08/2023 09:00:00 - 20/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İşte İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! BEDAŞ saat vererek vatandaşları uyardı

BAHÇELİEVLER

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ÇAKMAK sk bölgelerinde 20/08/2023 09:00:00 - 20/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İşte İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! BEDAŞ saat vererek vatandaşları uyardı

BAYRAMPAŞA

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah TEKİN, YAHYA KEMAL sk bölgelerinde 20/08/2023 00:01:00 - 20/08/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah TEKİN, YAHYA KEMAL sk bölgelerinde 20/08/2023 00:01:00 - 20/08/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.