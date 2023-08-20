İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! BEDAŞ saat vererek vatandaşları uyardı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım tarafından paylaşılan bilgiye göre İstanbul'un bazı ilçelerinde gün içinde elektrik kesintileri yaşanacak. Yapılan açıklamada o ilçelere yer verilirken elektriklerin ne zaman geleceğine yönelik de saat bilgileri paylaşıldı. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...