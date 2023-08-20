20 Ağustos 2023, Pazar
İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! BEDAŞ saat vererek vatandaşları uyardı
Boğaziçi Elektrik Dağıtım tarafından paylaşılan bilgiye göre İstanbul'un bazı ilçelerinde gün içinde elektrik kesintileri yaşanacak. Yapılan açıklamada o ilçelere yer verilirken elektriklerin ne zaman geleceğine yönelik de saat bilgileri paylaşıldı. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 20.08.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023 09:52
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