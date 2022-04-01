HOŞGELDİN RAMAZAN! 2022 Ramazan ayı mesajları burada! En güzel, dualı, kısa ve öz resimli Ramazan mesajları

* Bembeyaz yağan bir karın, ne yaşanmışsa yaşansın, geçmişin tüm hatalarını örttüğü gibi Ramazan ayının da senin tüm hatalarını örterek hayırlı yeni bir gelecek umut dolu yeni bir başlangıça vesile olmasını dilerim...

* Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Ramazanınız mübarek olsun.