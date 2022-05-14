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Türkiye'nin uydusu Göktürk-1'in gözünden Rize-Artvin Havalimanı! Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun
Türkiye'nin gözdelerinden Göktürk-1 uydusunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'na ait görüntüleri paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı o kareler için "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 14.05.2022 21:19Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 21:21