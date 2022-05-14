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Türkiye'nin uydusu Göktürk-1'in gözünden Rize-Artvin Havalimanı! Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun

Türkiye'nin gözdelerinden Göktürk-1 uydusunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'na ait görüntüleri paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı o kareler için "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 14.05.2022 21:19 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 21:21
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Türkiye’nin uydusu Göktürk-1’in gözünden Rize-Artvin Havalimanı! Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'na ait Göktürk-1 uydusundan gelen görüntüleri paylaştı. Söz konusu paylaşımda "Keşif Uydu Komutanlığımızın kontrolündeki Göktürk-1 uydumuz ile görüntülediğimiz yeni havalimanı, başta yöre halkımız olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

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Türkiye’nin uydusu Göktürk-1’in gözünden Rize-Artvin Havalimanı! Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun

Rize - Artvin Havalimanı açılış töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla gerçekleştirildi.

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Türkiye’nin uydusu Göktürk-1’in gözünden Rize-Artvin Havalimanı! Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun

Açılış sonrası Milli Savunma Bakanlığı, havalimanı GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından fotoğraflandı.

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Türkiye’nin uydusu Göktürk-1’in gözünden Rize-Artvin Havalimanı! Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun

"ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Bugün açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'na bir de uzaydan bakmak ister misiniz? Keşif Uydu Komutanlığımızın kontrolündeki Göktürk-1 uydumuz ile görüntülediğimiz yeni havalimanı, başta yöre halkımız olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." denildi.

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Türkiye’nin uydusu Göktürk-1’in gözünden Rize-Artvin Havalimanı! Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun

YILLIK 3 MİLYON YOLCU KAPASİTESİNE SAHİP

3 milyon metrekare alanda inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı, 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak.