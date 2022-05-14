Türkiye’nin uydusu Göktürk-1’in gözünden Rize-Artvin Havalimanı! Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun

"ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Bugün açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'na bir de uzaydan bakmak ister misiniz? Keşif Uydu Komutanlığımızın kontrolündeki Göktürk-1 uydumuz ile görüntülediğimiz yeni havalimanı, başta yöre halkımız olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." denildi.