HaberlerGaleriMersin'de bayramda kayıp olmuştu! 12 gün sonra çoban cansız bedenini buldu
Mersin'de bayramda kayıp olmuştu! 12 gün sonra çoban cansız bedenini buldu
Son dakika haberine göre: Mersin'de bayramın ikinci gün kaybolan 54 yaşındaki Mahmut Saat'in cansız bedeni 12'inci günde evinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta çoban tarafından bulundu. Saat'in kimliğini kardeşi kıyafetlerinden teşhis ederken, ölüm sebebinin belirlenmesi için cenaze adli tıpa gönderildi.
Giriş Tarihi: 15.05.2022 06:24Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 06:24