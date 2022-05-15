Mersin’de bayramda kayıp olmuştu! 12 gün sonra çoban cansız bedenini buldu

Aile, bekar olan oğullarından uzun süre haber alamayınca durumu önce yakınlarına ardından da jandarma ekiplerine haber verdi. Hem mahalleli hem de ekipler tarafından arama yapılmasına rağmen Saat'ten bir haber alınamadı. Dün akşam üzeri ise ilçeye bağlı Hacıalanı yaylasının yerleşim alanına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ormanlık alan da hayvanlarını güden çoban bir cesetle karşılaştı.