14 Mayıs 2022, Cumartesi
Sıcak havaların ardından yeniden sağanak yağmur geliyor! İstanbul ve Ankara da listede! İşte 5 günlük hava durumu
Sıcak havaların yüzleri güldürdüğü haftanın ardından İstanbul ve Ankara'nın da arasında olduğu birçok il için sağanak yağmur uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda sağanak ve gök gürültüsü işaretleri dikkat çekti. İstanbul ve Ankara'ya ne zaman yağmur yağacak? İşte milyonlarca insanı uyaran Meteoroloji'nin hava durumu raporu.
Giriş Tarihi: 14.05.2022 18:52 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 18:53
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