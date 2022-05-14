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Haberler Galeri Sıcak havaların ardından yeniden sağanak yağmur geliyor! İstanbul ve Ankara da listede! İşte 5 günlük hava durumu

Sıcak havaların ardından yeniden sağanak yağmur geliyor! İstanbul ve Ankara da listede! İşte 5 günlük hava durumu

Sıcak havaların yüzleri güldürdüğü haftanın ardından İstanbul ve Ankara'nın da arasında olduğu birçok il için sağanak yağmur uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda sağanak ve gök gürültüsü işaretleri dikkat çekti. İstanbul ve Ankara'ya ne zaman yağmur yağacak? İşte milyonlarca insanı uyaran Meteoroloji'nin hava durumu raporu.

Giriş Tarihi: 14.05.2022 18:52 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 18:53
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Sıcak havaların ardından yeniden sağanak yağmur geliyor! İstanbul ve Ankara da listede! İşte 5 günlük hava durumu

Yurt genelinde artan hava sıcaklıklarının ardından sağanak yağmur birçok ile geri dönüyor. Hafta sonunun gelmesiyle milyonlarca vatandaş piknik alanlarına ve sahillerine akın etti. Yeni hafta için plan yapanlara ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden erken uyarı geldi. Meteoroloji, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu birçok il için sağank yağmur beklendiğini açıkladı.

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Sıcak havaların ardından yeniden sağanak yağmur geliyor! İstanbul ve Ankara da listede! İşte 5 günlük hava durumu

5 günlük hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi tarafından yayınlandı. Meteoroloji, milyonlarca vatandaşı yeni hafta için sağanak ve gök gürültülü havalara karşı uyardı.

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Sıcak havaların ardından yeniden sağanak yağmur geliyor! İstanbul ve Ankara da listede! İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Burdur, Antalya'nın iç batı ilçeleri, Kars, Ardahan, Hatay, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Sıcak havaların ardından yeniden sağanak yağmur geliyor! İstanbul ve Ankara da listede! İşte 5 günlük hava durumu

Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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Sıcak havaların ardından yeniden sağanak yağmur geliyor! İstanbul ve Ankara da listede! İşte 5 günlük hava durumu

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.