Sıcak havaların ardından yeniden sağanak yağmur geliyor! İstanbul ve Ankara da listede! İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Burdur, Antalya'nın iç batı ilçeleri, Kars, Ardahan, Hatay, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.