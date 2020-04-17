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Haberler Galeri Türkiye'nin koronavirüs sonrası (Kovid-19) boş kalan meydanları uzaydan görüntülendi

Türkiye'nin koronavirüs sonrası (Kovid-19) boş kalan meydanları uzaydan görüntülendi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Merkezince (UHUZAM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi ve sonrası uydu aracılığıyla çekilen görüntüler, tedbirlere uyulduğunu, Türkiye'deki kalabalık meydanlar, sahil yolları ve işlek caddelerin gözle görülür bir şekilde boşaldığını ortaya koydu

Giriş Tarihi: 17.04.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 12:51
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Türkiye'nin koronavirüs sonrası Kovid-19 boş kalan meydanları uzaydan görüntülendi

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan sıkı tedbirler ve özellikle 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde uygulamaya konulan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sayesinde yurt genelinde kalabalık meydan, cadde ve sokaklar adeta sessizliğe büründü.

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Türkiye'nin koronavirüs sonrası Kovid-19 boş kalan meydanları uzaydan görüntülendi

Türkiye'nin ilk uydu yer gözlem istasyonu ve en geniş uydu görüntüsü arşivine sahip İTÜ UHUZAM'da ülkedeki bazı kalabalık ve işlek meydanlar, çok sık kullanılan ana yollar ve sahil yolları ile havaalanları, otobüs ve tren terminalleri uzaydan görüntülendi. Salgın sonrası kaydedilen görüntüler ile Türkiye'de ilk Kovid-19 vakası görülmeden önce çekilen görüntülerin karşılaştırması yapıldı.

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Türkiye'nin koronavirüs sonrası Kovid-19 boş kalan meydanları uzaydan görüntülendi

Bu kapsamda, Türkiye'nin 5 büyükşehrinde Kovid-19 salgını öncesi ve sonrasında farklı uydular aracılığıyla kaydedilen görüntüler, özellikle son haftalarda salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere ve "evde kal" çağrılarına büyük oranda uyulduğunu gösteriyor.

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Türkiye'nin koronavirüs sonrası Kovid-19 boş kalan meydanları uzaydan görüntülendi

MEYDAN, SAHİL VE CADDELERDEKİ HAREKETLİLİK DURMA NOKTASINA GELDİ

İstanbul'da Kadıköy, Üsküdar ve Eminönü sahillerinde 1-9 Mart ve 9 Nisan'da çekilen kayıtlarda, yollardaki ve otoparklardaki araç yoğunluğunun gözle görülür bir şekilde azaldığı dikkati çekerken, hareketliliğin durma noktasına geldiği görüldü.

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Türkiye'nin koronavirüs sonrası Kovid-19 boş kalan meydanları uzaydan görüntülendi

Zincirlikuyu ve bağlantılı yolları, Maslak civarı ve Büyükdere Caddesi'nde de kurallara büyük oranda uyulduğu ve trafiğe daha az aracın çıktığı gözlendi.