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Türkiye'nin koronavirüs sonrası (Kovid-19) boş kalan meydanları uzaydan görüntülendi
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Merkezince (UHUZAM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi ve sonrası uydu aracılığıyla çekilen görüntüler, tedbirlere uyulduğunu, Türkiye'deki kalabalık meydanlar, sahil yolları ve işlek caddelerin gözle görülür bir şekilde boşaldığını ortaya koydu
Giriş Tarihi: 17.04.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 12:51
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