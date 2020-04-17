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Koronavirüsü yenen doktordan önemli uyarı: Yemeklerde mutlaka kullanın

Koronavirüsün ülkemizde de görülmesinin ardından en çok merak edilen şey bağışıklık sisteminin nasıl güçlendirileceği oldu. 17 Mart'ta coronavirüs olduğunu öğrenen ve uzun bir tedavi süreci geçiren İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci, koronavirüse yakalanmamak veya tedavi sürecinin başarılı geçmesi için önerilerde bulundu. İşte corona virüsü yenen Doç. Dr. Terekeci'den öneriler...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 13:24
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Koronavirüsü yenen doktordan önemli uyarı: Yemeklerde mutlaka kullanın

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci, hastalığa yakalanma ve tedavi sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, 17 Mart'ta Kovid-19 testinin alındığını, sonuç çıkması beklenmeden akciğer tomografisinin de çekildiğini, tomografide koronavirüs belirtileri olduğu için test sonucu beklenmeden hastaneye yatırıldığını bildirdi.

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Koronavirüsü yenen doktordan önemli uyarı: Yemeklerde mutlaka kullanın

İlk andan itibaren Sağlık Bakanlığı'nın tedavi önerilerini uygulamaya başladıklarını dile getiren Terekeci, yüksek doz C vitamini tüketimi önerisi kapsamında her gün yüksek dozda C vitamini aldıklarını anlattı.

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Koronavirüsü yenen doktordan önemli uyarı: Yemeklerde mutlaka kullanın

Tedavi sürecinde bir günlerinin diğer günü tutmadığını kaydeden Terekeci, "Bir gün sırt bir gün baş ağrısı oluyor. Ancak her zaman olan şey; stres, edişe ve kaygı." diye konuştu.

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Koronavirüsü yenen doktordan önemli uyarı: Yemeklerde mutlaka kullanın

Terekeci, tedavide Sağlık Bakanlığı'nın rutinde önerdiği tedavi protokolü kapsamında antigribal ilaç, sıtma tedavisinde kullanılan ilaç, Japon grip ilacı diye bilinen ve koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye'ye getirilen ilaçtan aldıklarını bildirdi.

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Koronavirüsü yenen doktordan önemli uyarı: Yemeklerde mutlaka kullanın

Bitkilerle tedavi (fototerapi) uzmanı olduğu için inandığı bazı ürünleri de kullandığını aktaran Terekeci, kekikten elde edilen, içerisinde sineol ve karvakrol bulunan bir ürünü kullandığını, bu ürünün ana tedaviye yardımcı olduğunu söyledi.