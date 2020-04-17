Koronavirüsü yenen doktordan önemli uyarı: Yemeklerde mutlaka kullanın

Koronavirüsün ülkemizde de görülmesinin ardından en çok merak edilen şey bağışıklık sisteminin nasıl güçlendirileceği oldu. 17 Mart'ta coronavirüs olduğunu öğrenen ve uzun bir tedavi süreci geçiren İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci, koronavirüse yakalanmamak veya tedavi sürecinin başarılı geçmesi için önerilerde bulundu. İşte corona virüsü yenen Doç. Dr. Terekeci'den öneriler...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 13:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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