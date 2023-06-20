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Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme! İneğe içki içirdiği iddia edilmişti

İğrenç olay Mersin'de yaşanmıştı. İneğe içki şişesinde sıvı verdiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan çiftlik çalışanı B.D.'nin, 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı anlaşıldı. Gözaltına alınan B.D. adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Giriş Tarihi: 20.06.2023 13:14 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 13:14
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Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişme! İneğe içki içirdiği iddia edilmişti

Mersin Tarsus'taki çiftlikte çalışan B.D., önceki gün ineğe içki şişesinde sıvı verdiği görüntüleri sosyal medya hesabında, 'İçerim kime ne, sarhoşum sana ne' sözlerinin geçtiği şarkıyla paylaştı.

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Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişme! İneğe içki içirdiği iddia edilmişti

Mersin Tarsus'taki çiftlikte çalışan B.D., önceki gün ineğe içki şişesinde sıvı verdiği görüntüleri sosyal medya hesabında, 'İçerim kime ne, sarhoşum sana ne' sözlerinin geçtiği şarkıyla paylaştı.

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Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişme! İneğe içki içirdiği iddia edilmişti

ARANIYORMUŞ
Görüntüdeki çiftlik çalışanı B.D., yanlış anlaşıldığını anlatan yeni görüntü yayınladı.

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Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişme! İneğe içki içirdiği iddia edilmişti

Görüntülerde ineğe verdiği ilacı hazırlayan ve içki şişesine dolduran çalışan, plastik şişenin hayvanın ağzında ezildiğini, bu nedenle ilacı cam şişede verdiklerini kaydetti.

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Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişme! İneğe içki içirdiği iddia edilmişti

Görüntülerde ineğe verdiği ilacı hazırlayan ve içki şişesine dolduran çalışan, plastik şişenin hayvanın ağzında ezildiğini, bu nedenle ilacı cam şişede verdiklerini kaydetti.