HaberlerGaleriTürkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme! İneğe içki içirdiği iddia edilmişti
Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme! İneğe içki içirdiği iddia edilmişti
İğrenç olay Mersin'de yaşanmıştı. İneğe içki şişesinde sıvı verdiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan çiftlik çalışanı B.D.'nin, 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı anlaşıldı. Gözaltına alınan B.D. adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Giriş Tarihi: 20.06.2023 13:14Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 13:14