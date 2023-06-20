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Haberler Galeri Antalya’da yıllarca kabusu yaşamıştı! Melek İpek’in acı hikayesi film oluyor

Antalya’da yıllarca kabusu yaşamıştı! Melek İpek’in acı hikayesi film oluyor

Antalya'da, 2 yıl önce kendisine çıplak halde kelepçeli işkence yapan eşi 36 yaşındaki Ramazan İpek'i öldüren 31 yaşındaki Melek İpek 2008'deki üniversite sınavında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girebilecek puanı aldı. Ancak o evliliği seçti. Ne olduysa da o tercihinden sonra oldu. İşkence gördüğü kocasını av tüfeğiyle öldürdü. Genç kadın cezaevine girdi, iki kızına devlet sahip çıktı. "Meşru müdafaa" ile ceza almayan İpek'in hayatı film oluyor. Hayatına servis şoförlüğü yaparak devam eden Melek İpek, başrolü de kendisi oynayacak.

Giriş Tarihi: 20.06.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 09:05
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Antalya’da kendisine işkence eden eşini öldürmüştü! Melek İpek’in acı hikayesi film oluyor

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesinde 8 Ocak 2021 tarihinde evlerinde çıplak halde kocasının kelepçeli işkencesine maruz kaldıktan sonra eşi Ramazan İpek'i (Çelik) av tüfeği ile vuran Melek İpek tutuklandı. 2 çocuk annesi Melek İpek tutuklandı. Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette 7'den 77'ye herkes Melek İpek'e destek vererek gözyaşı döktü.

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Antalya’da kendisine işkence eden eşini öldürmüştü! Melek İpek’in acı hikayesi film oluyor

26 Nisan 2021 tarihinde yapılan yargılamada 3 Ağır Ceza mahkemesi tarafından TCK 27 / 2 maddesi gereği "Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez." hükmü gereğinde tahliye oldu. Yerel mahkemeni kararını önce bölge istinaf, ardından Yargıtay onadı. Hayatına servis şoförlüğü yaparak devam eden Melek İpek'in hayatı film oluyor.

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Antalya’da kendisine işkence eden eşini öldürmüştü! Melek İpek’in acı hikayesi film oluyor

BAŞROLDE KENDİSİ OYNAYACAK

İki kız çocuğu annesi Melek İpek'in hayatını yer aldığı filmin başrolü kendisinin oynayacağı öğrenildi. Melek İpek ve avukatı Ahmet Onaran ile görüşmelerin ve anlaşmanın boyutlarının gizli olarak sürdü öğrenildi. Ancak anlaşmanın son anlaşmanın gelindiği kaydedildi.

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Antalya’da kendisine işkence eden eşini öldürmüştü! Melek İpek’in acı hikayesi film oluyor

Filmin çekimlerinin ise Türkiye'nin en doğal film sahnesi olarak adlandırılan melek İpek'in de doğup büyüdüğü yer olan Türkiye'nin en güzel doğal film sahnesi olarak ta adlandırılan Döşemealtı İlçesi Kovanlık Mahallesi'nde çekileceği öğrenildi.

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Antalya’da kendisine işkence eden eşini öldürmüştü! Melek İpek’in acı hikayesi film oluyor

SERVİS ŞOFÖRLÜĞÜ YAPIYOR

Melek İpek 26 Nisan 2021 tarihinde cezaevinden çıktığı günün ertesinde şalvar giyip iki kızının eğimi için çalışmaya başladı. Daha sonra asıl mesleği olan servis şoförlüğü yapan İpek, "Benim için iki kızımın eğitimi ve geleceği her şeyden önemli.