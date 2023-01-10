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Haberler Galeri Dedektif Erkan Ağırgöl'ün şüpheli ölümü! Son sözleri ortaya çıktı | Suç duyurusunda bulundular

Dedektif Erkan Ağırgöl'ün şüpheli ölümü! Son sözleri ortaya çıktı | Suç duyurusunda bulundular

İzmir'de 28 Kasım'da Brezilya-İsviçre maçını izlemek için beraber çalıştığı arkadaşı Ufuk Özyiğit ile evde bir araya gelen özel dedektif 41 yaşındaki Erkan Ağırgöl esrarengiz bir şekilde 4. kat balkonundan aşağı düştü. Ağırgöl olayın yaşandığı gece saatlerinde hastanede yaşamını yitirirken, Ağırgöl'ün son sözleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.01.2023 06:56 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 06:56
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Dedektif Erkan Ağırgöl’ün şüpheli ölümü! Son sözleri ortaya çıktı | Suç duyurusunda bulundular

Olay, Buca ilçesi Evka 1 semtinde 28 Kasım'da saat 20.51 sıralarında yaşandı. Erkan Ağırgöl (41) Dünya Kupası Brezilya-İsviçre maçını izlemek için arkadaşı Ufuk Özyiğit'i (37) evine davet etti.

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Dedektif Erkan Ağırgöl’ün şüpheli ölümü! Son sözleri ortaya çıktı | Suç duyurusunda bulundular

Birlikte özel dedektiflik yaptığı arkadaşı ile evde maç izleyen Erkan Ağırgöl esrarengiz şekilde 4. kat balkonundan aşağı düştü. Ağırgöl'ü kanlar içerisinde yerde gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Dedektif Erkan Ağırgöl’ün şüpheli ölümü! Son sözleri ortaya çıktı | Suç duyurusunda bulundular

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ağırgöl, aynı gece doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Dedektif Erkan Ağırgöl’ün şüpheli ölümü! Son sözleri ortaya çıktı | Suç duyurusunda bulundular

Ağırgöl hayatını kaybetmeden önce hastaneye gelen ağabeyi Tarkan Ağırgöl'e 'Nasıl düştüğüm dışında her şeyi hatırlıyorum' dedi. Talihsiz adamın son sözleri bunlar oldu.

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Dedektif Erkan Ağırgöl’ün şüpheli ölümü! Son sözleri ortaya çıktı | Suç duyurusunda bulundular

ACILI AĞABEY SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Ufuk Özyiğit, "Maçın bitmesine 5 dakika kala evden çıktım. Olayı görmedim' dedi. Ancak Ağırgöl'ün düştüğü yerde Özyiğit'in kimliği bulundu.