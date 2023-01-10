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Dedektif Erkan Ağırgöl'ün şüpheli ölümü! Son sözleri ortaya çıktı | Suç duyurusunda bulundular
İzmir'de 28 Kasım'da Brezilya-İsviçre maçını izlemek için beraber çalıştığı arkadaşı Ufuk Özyiğit ile evde bir araya gelen özel dedektif 41 yaşındaki Erkan Ağırgöl esrarengiz bir şekilde 4. kat balkonundan aşağı düştü. Ağırgöl olayın yaşandığı gece saatlerinde hastanede yaşamını yitirirken, Ağırgöl'ün son sözleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 10.01.2023 06:56Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 06:56