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Haberler Galeri Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın annesi konuştu: Büyüyünce uçak şoförü olacağım

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın annesi konuştu: Büyüyünce uçak şoförü olacağım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen cumartesi günü TEKNOFEST'te Türkiye'nin ilk uzay yolcularını açıkladı. İlk uzay yolcusu Alper Gezeravcı olurken yedek olarak Tuva Cihangir Atasever 36 bin kişi arasından Türk Bilim Misyonunu gerçekleştirmek üzere seçildi. Türkiye'nin uzaya göndereceği ilk astronot olan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli F-16 pilotu 43 yaşındaki Alper Gezeravcı'nın annesi Sıddıka Gezeravcı, "Sağ salim gidip gelsin. Daha 6 yaşında anneannesine, 'Büyüyünce uçak şoförü olacağım' derdi. Küçüklüğünden beri pilotluk hayali vardı" dedi.

Giriş Tarihi: 04.05.2023 11:41
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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın annesi konuştu: Büyüyünce uçak şoförü olacağım

Türkiye'nin uzaya çıkacak ilk astronotları, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılan Teknofest 2023'te açıklandı. Bu astronotlardan biri asil olarak ismi duyurulan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli F-16 pilotu Alper Gezeravcı oldu.

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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın annesi konuştu: Büyüyünce uçak şoförü olacağım

Haberin ardından Gezeravcı'nın baba ocağında da gurur ve sevinç yaşandı.

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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın annesi konuştu: Büyüyünce uçak şoförü olacağım

Gezeravcı'nın Mersin'in Silifke ilçesinde oturan 65 yaşındaki babası Ali ile 63 yaşındaki annesi Sıddıka Gezeravcı, oğullarının uzaya gidecek ilk Türk vatandaşı olmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın annesi konuştu: Büyüyünce uçak şoförü olacağım

36 BİN KİŞİ ARASINDAN SEÇİLDİ

Emekli öğretmen baba Ali Gezeravcı, "Büyük oğlum askeriyeye girdikten sonra küçük oğlum da pilot oldu. Biri F-16 pilotu, biri Türk Hava Yolları'nda pilot. Yavrularımız sayesinde gurur duyuyoruz. 36 bin kişi başvurmuş, oğlum değerlendirme sonucu seçilmiş" dedi.

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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın annesi konuştu: Büyüyünce uçak şoförü olacağım

Anne Sıddıka Gezeravcı ise "Duyunca önce bir şok oldum, ardından sevincimi yaşadım. Çok mutlu oldum, Allah herkese nasip etsin. Sağ salim gidip gelsin." dedi.