05 Mayıs 2023, Cuma
Girdiği her yeri patır patır patlatıyorlardı! Osmanlı'nın gözü kara neferleri!
Osmanlı'da birbirinden kritik ve önemli görevlere sahip asker ocakları yer alıyordu. Fatihlerde kritik görev alan askeri birliklerden birinin ise hayati önemi vardı. Öyle ki onlar olmadan kaleler kuşatılmazdı. Dünya tarihinin en uzun ikinci kuşatması olan "Kandiye Kuşatması" sırasında ise kritik görevleriyle dikkat çekiyorlardı. İşte Osmanlı'da girdiği her yeri patır patır patlatan gözü karaları...
Giriş Tarihi: 05.05.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 09:06
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14