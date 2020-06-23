Türkiye'nin en yüksek barajı olacak! Yusufeli'nde sona doğru...

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nin yüzde 80'i tamamlandı. Vardiyalı olarak 5 bine yakın işçinin görev aldığı projede, gövde yüksekliğinin 210 metreye ulaştığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 23.06.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 09:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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