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Türkiye'nin en yüksek barajı olacak! Yusufeli'nde sona doğru...

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nin yüzde 80'i tamamlandı. Vardiyalı olarak 5 bine yakın işçinin görev aldığı projede, gövde yüksekliğinin 210 metreye ulaştığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 23.06.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 09:45
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Türkiye'nin en yüksek barajı olacak! Yusufeli'nde sona doğru...

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden, Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor.

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Türkiye'nin en yüksek barajı olacak! Yusufeli'nde sona doğru...

275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

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Türkiye'nin en yüksek barajı olacak! Yusufeli'nde sona doğru...

Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, gövdenin yüzde 78'i tamamlanıp, 3 milyonuncu metreküplük betonun dökümü de gerçekleştirildi. Projenin 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.

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Türkiye'nin en yüksek barajı olacak! Yusufeli'nde sona doğru...

GÖVDE YÜKSEKLİĞİ 210 METREYE ULAŞTI

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Kalaycıoğlu, Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliğinin 210 metreye ulaştığını belirterek, "3 milyon metreküp beton döktük. Barajımız tamamen yerli ve milli ekonomiyle inşa edilmekte. Geldiğimiz noktada gövdede 210 metre yüksekliğe ulaşmış durumdayız.

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Türkiye'nin en yüksek barajı olacak! Yusufeli'nde sona doğru...

Toplam yüksekliği 275 metre olacaktır. Günümüz itibarıyla gövde üretimini oluşturmakta yüzde 80 seviyesine ulaştık. 2020'nin sonu itibarıyla gövde imalatını bitirip, 2021' başında da su tutmayı planlıyoruz. Baraj bünyesinde gerek tünel gerek galeri yaklaşık 18 kilometre tünel kazısı yapmış durumdayız. Yaklaşık 5 bin civarında işçi istihdam ediyoruz. Barajımız 558 megavatlık bir güce sahip olacak. Tamamlandığında da 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecektir" dedi.