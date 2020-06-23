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Haberler Galeri BİM 23 Haziran 2020 aktüel kataloğu: Salı günü kampanyaları dolu dolu! İşte aktüel ürünler listesi...

BİM 23 Haziran 2020 aktüel kataloğu: Salı günü kampanyaları dolu dolu! İşte aktüel ürünler listesi...

BİM 23 Haziran 2020 aktüel ürünler satışa çıktı. BİM marketlerin salı günü indirimleri sürprizlerle dolu. Şarküteri ürünlerinden oluşan katalogda birbirinden farklı ürünler yer alıyor. Peynir çeşitleri, dana kavurma, dana fermente sucuk, piliç füme, sütlü tatlı çeşitleri, proteinli süt gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. BİM salı kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 23 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 23.06.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 09:43
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BİM 23 Haziran 2020 aktüel kataloğu: Salı günü kampanyaları dolu dolu! İşte aktüel ürünler listesi...

BİM 23 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin her hafta salı günü satışa çıkardığı aktüel ürünler listesi bu hafta şarküteri ürünlerinden oluşuyor. Toplam 29 ürünün yer aldığı BİM kataloğundaki kampanyaları sayfamızda derledik. Çeşit çeşit ürünlerin bulunduğu 23 Haziran kampanyaları hakkında sayfamızda inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte BİM 23 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 23 Haziran 2020 aktüel kataloğu: Salı günü kampanyaları dolu dolu! İşte aktüel ürünler listesi...

Taze Kaşar

• 600 g

  • 3
  • 30
BİM 23 Haziran 2020 aktüel kataloğu: Salı günü kampanyaları dolu dolu! İşte aktüel ürünler listesi...

Aknaz Gurme
Klasik İnek Peyniri

• 500 g
• Tam Yağlı

  • 4
  • 30
BİM 23 Haziran 2020 aktüel kataloğu: Salı günü kampanyaları dolu dolu! İşte aktüel ürünler listesi...

Yemeli
Peynir Tabağı

• 200 g
• Mihaliç / Tulum / Sepet / Cheddar

  • 5
  • 30
BİM 23 Haziran 2020 aktüel kataloğu: Salı günü kampanyaları dolu dolu! İşte aktüel ürünler listesi...

Bahçıvan
Rende Mozzarella Peynir

• 150 g