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BİM 23 Haziran 2020 aktüel kataloğu: Salı günü kampanyaları dolu dolu! İşte aktüel ürünler listesi...
BİM 23 Haziran 2020 aktüel ürünler satışa çıktı. BİM marketlerin salı günü indirimleri sürprizlerle dolu. Şarküteri ürünlerinden oluşan katalogda birbirinden farklı ürünler yer alıyor. Peynir çeşitleri, dana kavurma, dana fermente sucuk, piliç füme, sütlü tatlı çeşitleri, proteinli süt gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. BİM salı kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 23 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 23.06.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 09:43
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