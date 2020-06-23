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Sel anını anlatırken gözleri doldu: Ayağımıza giyecek ayakkabımız bile kalmadı
Eskişehir'de dün aniden başlayan sağanak yağış ve dolu sonrasında bazı evler kullanılamaz hale geldi. Yaşanan felaketi anlatan ev sahibi ise gözlerinin dolmasına engel olamadı. Mahalle sakini Davut Özel, "Evlerimize su doldu. Eşyalarımız kullanılamaz halde. Hiçbir eşyamız kalmadı. Ayağımıza giyecek ayakkabımız bile kalmadı." dedi.
Giriş Tarihi: 23.06.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 10:54
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