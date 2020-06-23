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Sel anını anlatırken gözleri doldu: Ayağımıza giyecek ayakkabımız bile kalmadı

Eskişehir'de dün aniden başlayan sağanak yağış ve dolu sonrasında bazı evler kullanılamaz hale geldi. Yaşanan felaketi anlatan ev sahibi ise gözlerinin dolmasına engel olamadı. Mahalle sakini Davut Özel, "Evlerimize su doldu. Eşyalarımız kullanılamaz halde. Hiçbir eşyamız kalmadı. Ayağımıza giyecek ayakkabımız bile kalmadı." dedi.

Giriş Tarihi: 23.06.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 10:54
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Sel anını anlatırken gözleri doldu: Ayağımıza giyecek ayakkabımız bile kalmadı

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Çok şiddetli bir şekilde devam eden yağışların ardından, Zicirlikuyu mahallesinde bulunan İlknur ve Işıkçı sokakta bulunan birçok evi su bastı.

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Sel anını anlatırken gözleri doldu: Ayağımıza giyecek ayakkabımız bile kalmadı

Bir evin bahçesinde bulunan 80 civcivden 50 tanesi telef olurken, mahalle sakinleri ise sel nedeniyle çaresiz kaldı.

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Sel anını anlatırken gözleri doldu: Ayağımıza giyecek ayakkabımız bile kalmadı

Evlerinin içerisinde bulunan eşyaların tamamı da kullanılmaz hale gelirken, dolu nedeniyle de çoğu aracın camları kırıldı.

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Sel anını anlatırken gözleri doldu: Ayağımıza giyecek ayakkabımız bile kalmadı

Evleri, bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri tamamen sular altına kalan ev sahipleri, yaşadıklarını o anları anlatırken, gözleri doldu.

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Sel anını anlatırken gözleri doldu: Ayağımıza giyecek ayakkabımız bile kalmadı

"Kanalizasyon olmadığı için orada direk buraya taşkın yaptı"
Evini su basan mahalle sakini Gülfer Küçük, yaşadıklarını anlattı. Konuşurken gözleri dolan Küçük, "Görüyorsunuz eşyalarımız kullanılmaz halde. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Evdeydik hiçbir şey yapamadık. Deniz taşkını gibi geldi su. Öylece gelip eve girdi. İlk defa olan bir şey. Yukarılara evler yapıldı. Kanalizasyon olmadığı için orada direk buraya taşkın yaptı. Bakıp kaldık, hiçbir şey yapamadık. AFAD ile görüştük. Gelip suları çektiler. Belediyeden falan geldiler, ama bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. 80 tane civciv vardı. Daha saymadık ne kadar kaldığını. 50 tanesi falan öldü sanırım" dedi.