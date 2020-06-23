Sel anını anlatırken gözleri doldu: Ayağımıza giyecek ayakkabımız bile kalmadı

"Kanalizasyon olmadığı için orada direk buraya taşkın yaptı"

Evini su basan mahalle sakini Gülfer Küçük, yaşadıklarını anlattı. Konuşurken gözleri dolan Küçük, "Görüyorsunuz eşyalarımız kullanılmaz halde. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Evdeydik hiçbir şey yapamadık. Deniz taşkını gibi geldi su. Öylece gelip eve girdi. İlk defa olan bir şey. Yukarılara evler yapıldı. Kanalizasyon olmadığı için orada direk buraya taşkın yaptı. Bakıp kaldık, hiçbir şey yapamadık. AFAD ile görüştük. Gelip suları çektiler. Belediyeden falan geldiler, ama bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. 80 tane civciv vardı. Daha saymadık ne kadar kaldığını. 50 tanesi falan öldü sanırım" dedi.