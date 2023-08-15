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Türkiye'nin en ucuz şehirleri belli oldu! Bakın ilk sırada hangi bölge var

Artan konut fiyatları ile birlikte Türkiye'nin en ucuz şehirleri araştırılmaya başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre, Türkiye'nin en ucun şehirleri belli oldu. Listede Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nin yer alması dikkat çekti. İşte merak edilen o listenin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 15.08.2023 12:29 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023 12:29
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Türkiye’nin en ucuz şehirleri belli oldu! Bakın ilk sırada hangi bölge var

Artışa geçen konut fiyatları sonrasında vatandaşlar Türkiye'nin en ucuz şehirleri neler şeklinde aratmaya başlamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’nin en ucuz şehirleri belli oldu! Bakın ilk sırada hangi bölge var

Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre Türkiye'nin en ucuz şehirleri belli oldu.

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Türkiye’nin en ucuz şehirleri belli oldu! Bakın ilk sırada hangi bölge var

Araştırmada en ucuz şehirlerin Doğu Anadolu'da olması dikkat çekiyor.

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Türkiye’nin en ucuz şehirleri belli oldu! Bakın ilk sırada hangi bölge var

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN UCUZ ŞEHİRLERİ

DOĞU ANADOLU

Ağrı

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Türkiye’nin en ucuz şehirleri belli oldu! Bakın ilk sırada hangi bölge var

Kars