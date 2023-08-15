Türkiye'nin en ucuz şehirleri belli oldu! Bakın ilk sırada hangi bölge var

Artan konut fiyatları ile birlikte Türkiye'nin en ucuz şehirleri araştırılmaya başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre, Türkiye'nin en ucun şehirleri belli oldu. Listede Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nin yer alması dikkat çekti. İşte merak edilen o listenin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 15.08.2023 12:29 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023 12:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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