Ormanın hayaleti o ilimizde görüntülendi! Parstan sonra en büyüğü... 🐆

Küresel anlamda nesilleri tehlike altında değil. Fakat ülkemizde oldukça nadir görülen bir türdür. Ayrıca sıkıştırılmadıkları takdirde saldırmazlar ve çoğu zaman kaçmayı tercih ederler.

Daha çok gececil olduklarından dolayı onları görmek çok zordur ormanın hayaletleridir. Ancak onlar kendilerini göstermek istediği zaman biz onları görebiliriz. Vaşakların birçok özelliğini yapmış olduğu değerli çalışmalarla hem türe hem ülkemize katkı sağlayan Dr. Deniz Mengüllüoğlu'ndan öğrendim. Yapmış olduğum çalışma büyük memeli yaban hayvanları üzerine olmasına rağmen vaşaklara ayrı hayranlığım var. Vaşakların doğadaki rolleri çok önemli. Kemirgen nüfusunun kontrol altında tutulmasını sağlıyorlar. Vaşakların yeteri kadar tanıtılmadığını, bu sebepten dolayı insanların onlardan korktuğunu ve insanlarla olan yakın karşılaşmalarında, vaşaklar tarafından kötü sonuçlar ortaya çıktığını hayvanların vurulduğunu biliyoruz. Bu ve bunun gibi sonuçların daha fazla yaşanmaması için elimden geldiğince vaşakları ve diğer yaban hayvanlarımızı önce yerelden başlayarak tanıtmaya devam edeceğim."