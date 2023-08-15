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Haberler Galeri Kavurucu sıcaklar bu kez Libya'dan geliyor: Mevsim normallerinin 10 derece üstünde! Ne kadar sürecek? | İşte 5 günlük hava durumu

Kavurucu sıcaklar bu kez Libya'dan geliyor: Mevsim normallerinin 10 derece üstünde! Ne kadar sürecek? | İşte 5 günlük hava durumu

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar devam edeceği, sıcaklıkların Marmara ve kıyı Ege haricinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği bildirildi. Uzmanlar, sıcaklıkların İstanbul ve İzmir'de mevsim normalleri civarında, Ankara'da mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde seyredeceğine işaret ederken başkent için ise uyarıda bulundu. Önümüzdeki günlerde Başkentte hava sıcaklığının 39-40 dereceye ulaşması bekleniyor. İşte 5 günlük hava durumu tahmini...

Giriş Tarihi: 15.08.2023 11:05
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Kavurucu sıcaklar bu kez Libya’dan geliyor: Mevsim normallerinin 10 derece üstünde! Ne kadar sürecek? | İşte 5 günlük hava durumu

Libya üzerinden gelen aşırı sıcak ülkede bir hafta kalacak. Sıcak çarpması tehlikesi en üst seviyede.

İstanbul'da poyraz bugün sert ama daha kuru esecek. Sıcaklık 35 dereceye çıkıyor. Ankara'da çöl sıcağı var, termometre 40 dereceyi̇ gösterecek. İzmir 34 derece, nem ve zayıf rüzgar bunaltıyor, Bursa 36 derece. Antalya'da termometre değeri̇ 34 ama yüksek nem ve sıcak esen rüzgarlar nedeniyle hissedilen sıcaklık 40 derece.

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Kavurucu sıcaklar bu kez Libya’dan geliyor: Mevsim normallerinin 10 derece üstünde! Ne kadar sürecek? | İşte 5 günlük hava durumu

Marmara'da yüksek sıcaklıklar başladı. Sakarya, Kocaeli̇ tarafı 37 derece. Edirne ise 34 derece. Poyraz hala sert esiyor ama nem azalıyor.

İç Anadolu yazın en sıcak günlerini̇ yaşıyor. Kayseri 42, Nevşehir ve Eekişehir 41, Konya 40 derece. Gece sıcaklığı ise 18-22 derecelerde.

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Kavurucu sıcaklar bu kez Libya’dan geliyor: Mevsim normallerinin 10 derece üstünde! Ne kadar sürecek? | İşte 5 günlük hava durumu

Ege'de rüzgar çok sert değil, sahiller çarşamba daha sıcak olacak. Manisa 38, Denizli̇ 42, Kütahya 39 dereceyi̇ buluyor.

Akdeni̇z'de yazın en aşırı sıcakları yaşanıyor, Adana Kozan 48 dereceleri̇ görüyor. Adana merkez, 44, Hatay 40, K.Maraş 45 derece. Güneydoğu'da da çöl sıcağı hakim, Gaziantep 43, Kklis 46, Diyarbakır ve Şanlıurfa 44 derece.

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Kavurucu sıcaklar bu kez Libya’dan geliyor: Mevsim normallerinin 10 derece üstünde! Ne kadar sürecek? | İşte 5 günlük hava durumu

Çöl sıcağı Karadeniz'e de ulaştı. Bolu, Karabük, Amasya kesimi̇ 40 dereceye yaklaşacak. Zonguldak 35, Samsun 32 derece. Doğu Anadolu'da aşırı sıcak sürüyor, Erzurum 33, Malatya 42 derece.

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Kavurucu sıcaklar bu kez Libya’dan geliyor: Mevsim normallerinin 10 derece üstünde! Ne kadar sürecek? | İşte 5 günlük hava durumu

Yurdu yaz aylarında sıcaklık konusunda etkileyen en önemli sistemin Basra Alçak Basınç Merkezi olduğunu dile getiren Çelik, "Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Marmara ve kıyı Ege haricinde tüm yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek, sıcaklıklar hafta sonuna kadar etkili olacak." dedi.