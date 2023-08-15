15 Ağustos 2023, Salı
Kavurucu sıcaklar bu kez Libya'dan geliyor: Mevsim normallerinin 10 derece üstünde! Ne kadar sürecek? | İşte 5 günlük hava durumu
Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar devam edeceği, sıcaklıkların Marmara ve kıyı Ege haricinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği bildirildi. Uzmanlar, sıcaklıkların İstanbul ve İzmir'de mevsim normalleri civarında, Ankara'da mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde seyredeceğine işaret ederken başkent için ise uyarıda bulundu. Önümüzdeki günlerde Başkentte hava sıcaklığının 39-40 dereceye ulaşması bekleniyor. İşte 5 günlük hava durumu tahmini...
Giriş Tarihi: 15.08.2023 11:05
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