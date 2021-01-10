Türkiye'nin en soğuk ili! Eksi 21 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en soğuk il sıfırın altında eksi 21 derece ile yine Ağrı oldu. Vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardı. Soğuk havanın yanı sıra kent merkezinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: 10.01.2021 13:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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