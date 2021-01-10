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10 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Türkiye'nin en soğuk ili! Eksi 21 dereceyi gördü Doğu Anadolu Bölgesi'nde en soğuk il sıfırın altında eksi 21 derece ile yine Ağrı oldu. Vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardı. Soğuk havanın yanı sıra kent merkezinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Giriş Tarihi: 10.01.2021 13:25
Türkiye'de kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürmeye devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Termometrelerin eksi 21 dereceyi gösterdiği kentte Murat Nehri'nin yüzeyinde buz kütlelerinin oluştuğu görüldü.
Ev ve iş yerlerinin camları da buz tutarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardı.
Soğuk havanın yanı sıra kent merkezinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.