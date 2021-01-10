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Türkiye'nin en soğuk ili! Eksi 21 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en soğuk il sıfırın altında eksi 21 derece ile yine Ağrı oldu. Vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardı. Soğuk havanın yanı sıra kent merkezinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: 10.01.2021 13:25
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Türkiye'nin en soğuk ili! Eksi 21 dereceyi gördü

Türkiye'de kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürmeye devam ediyor.

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Türkiye'nin en soğuk ili! Eksi 21 dereceyi gördü

Termometrelerin eksi 21 dereceyi gösterdiği kentte Murat Nehri'nin yüzeyinde buz kütlelerinin oluştuğu görüldü.

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Türkiye'nin en soğuk ili! Eksi 21 dereceyi gördü

Ev ve iş yerlerinin camları da buz tutarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

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Türkiye'nin en soğuk ili! Eksi 21 dereceyi gördü

Vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardı.

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Türkiye'nin en soğuk ili! Eksi 21 dereceyi gördü

Soğuk havanın yanı sıra kent merkezinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.