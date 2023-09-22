Türkiye’nin en kalabalık ilçesi neredeyse metropol nüfusuna ulaştı! İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri

Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinin yer aldığı liste kendi arasında değişmeye devam ediyor. 983.571 kişilik nüfusu ile ilk sırayı İstanbul'un ilçelerinden biri olan Esenyurt alırken ikinci sırada 942.553 nüfusu ile Ankara'nın ilçesi olan Çankaya bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırmaya göre İstanbul ve Ankara'nın ilçeleri listenin neredeyse tepe noktasını oluşturuyor.

TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLÇELERİ