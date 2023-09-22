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Haberler Galeri Türkiye’nin en kalabalık ilçesi neredeyse metropol nüfusuna ulaştı! İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri

Türkiye’nin en kalabalık ilçesi neredeyse metropol nüfusuna ulaştı! İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri

TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu. Listenin başında yerini alan İstanbul'un Esenyurt ilçesi tek başına neredeyse 1 milyona yakın bir nüfus ile karşımıza çıkıyor. İşte listenin en kalabalık 20 ilçesi...

Giriş Tarihi: 22.09.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 14:26
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Türkiye’nin en kalabalık ilçesi neredeyse metropol nüfusuna ulaştı! İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri

Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinin yer aldığı liste kendi arasında değişmeye devam ediyor. 983.571 kişilik nüfusu ile ilk sırayı İstanbul'un ilçelerinden biri olan Esenyurt alırken ikinci sırada 942.553 nüfusu ile Ankara'nın ilçesi olan Çankaya bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırmaya göre İstanbul ve Ankara'nın ilçeleri listenin neredeyse tepe noktasını oluşturuyor.

TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLÇELERİ

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’nin en kalabalık ilçesi neredeyse metropol nüfusuna ulaştı! İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri

1) Esenyurt (İstanbul) 983.571 nüfusa sahip

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Türkiye’nin en kalabalık ilçesi neredeyse metropol nüfusuna ulaştı! İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri

2) Çankaya (Ankara) 942.553 nüfusa sahip

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Türkiye’nin en kalabalık ilçesi neredeyse metropol nüfusuna ulaştı! İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri

3) Şahinbey (Gaziantep) 941.055 nüfusa sahip

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Türkiye’nin en kalabalık ilçesi neredeyse metropol nüfusuna ulaştı! İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri

4) Keçiören (Ankara) 939.279 nüfusa sahip