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Türkiye’nin en kalabalık ilçesi neredeyse metropol nüfusuna ulaştı! İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri
TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu. Listenin başında yerini alan İstanbul'un Esenyurt ilçesi tek başına neredeyse 1 milyona yakın bir nüfus ile karşımıza çıkıyor. İşte listenin en kalabalık 20 ilçesi...
Giriş Tarihi: 22.09.2023 14:26Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 14:26