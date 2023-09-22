Gaziantep'te film gibi olay! Evlerine polis, ambulans, cenaze arabası bile geldi
Gaziantep'in Nizip ilçesi'nde yaşayan Öztürk ailesi, 2 yıldır sürekli yapılan asılsız ihbarlar, ölüm ilanları, siparişler nedeniyle sorun yaşamaya başladı. Psikolojik olarak çok etkilendiklerini ve tedavi görmeye başladığını söyleyen Elif Öztürk, , 'Benim film gibi hikayem var' diyerek yaşadıklarını anlattı.
Giriş Tarihi: 22.09.2023
13:58 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023
14:05
Şaşkına çeviren olay, Gaziantep'in Nizip İlçesi'nde yaşandı. 3 çocuk sahibi İbrahim Rauf-Elif Öztürk çiftinin 2 yıl önce akşam 21.10'da çalan kapıları bir daha susmadı.
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2 yıldır her gün kapıya baktığında kimsenin olmadığını gören çift, 112'ye Öztürk ailesinin adresi verilerek yangın, kalp krizi, kavga, fuhuş gibi ihbarlarda bulunmasıyla şaşkınlık yaşadı. Polis, itfaiye, sağlık ve cenaze araçlarının sık sık geldiği adreste herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Öztürk ailesinin şikayetçi olmasının ardından yapılan araştırmada ise ihbarların sim kart bulunmayan bir telefondan yapıldığı anlaşıldı. Ancak arayan kişiye yine ulaşılamadı.
Bir süre sonra, ilçede esnafı arayan kimliği belirsiz kişi, Öztürk ailesinin evine kebap, döner, tatlı siparişi vermeye başladı. Eve gelen esnaflara siparişleri olmadığını söyleyen Öztürk ailesi, ilçedeki esnaflara tek tek giderek durumu anlattı. Son olarak Öztürk ailesinin evine, taşınacağı yönünde çağrı yapıldığını belirterek bir taşıma firması bile gelince aile soluğu karakolda aldı. Ancak yine de bir sonuç alınamadı.
HER GÜN AYNI SAATTE… 2 yıldır psikolojik olarak çok etkilendiklerini ve tedavi görmeye başladığını anlatan Elif Öztürk (36), karakol ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ancak sonuç alamadığını ifade etti. Öztürk, evine siparişlerin gelmeye devam ettiğini dile getirerek, korku içinde yaşadığını söyledi.
Sokağa çıkarken tedirgin olduğunu anlatan Öztürk,
"Benim film gibi hikayem var. 2 yıl önce saat 21.10'da kapımızın zili çaldı. 5 ay boyunca da böyle sürdü. Her gün aynı saatte zili çalıp kaçtılar Çocukların yaptığını düşünerek umursamadık ama her gün aynı saatte olmasıyla tedirgin olduk. Sonra bir gün damda uyurken, kapıya cenaze aracı ve polis geldi. Bize evde bir çocuğun düşerek öldüğü yönünde ihbar yapıldığı söylendi. Herhangi bir olumsuz durum olmadığını söyledik. Bu olaydan bir süre sonra bu kez yangın ihbarı yapılmış ve evimize itfaiye araçları geldi. Daha sonra kalp krizi ihbarı ile ambulanslar yolladılar. Bir süre böyle devam ettikten sonra ilçedeki esnafları arayarak evime siparişler göndermeye başladılar. Kebap, döner, tatlı aklınıza ne geliyorsa eve sık sık siparişler gelmeye başladı. Her gelene durumumu anlatıp geri gönderdik. Eve odun kömür bile göndertmiş. Su satan esnaftan damacana ile su sipariş ediyorlar. Son olarak da bir nakliye firması geldi evi taşıyacağımızı söylemişler" diye konuştu.