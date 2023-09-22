22 Eylül 2023, Cuma
Kızartma yağına 1 yemek kaşığı ekleyin! Aşçıların gizli sırrı buymuş! Patatesinizin çıtırlığına inanamayacaksınız
Çıtır patates, patates sevenlerin lezzetli bir tercihi olup, kızartma tutkunlarının en beğendiği atıştırmalıklardan biridir. Ancak, çıtır çıtır kızarmış patatesler elde etmek bazen oldukça meşakkatli olabilir. Neyse ki, evde mükemmel çıtır patatesler yapmanın bazı püf noktaları bulunmaktadır.
Giriş Tarihi: 22.09.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 16:42
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