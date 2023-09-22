Kızartma yağına 1 yemek kaşığı ekleyin! Aşçıların gizli sırrı buymuş! Patatesinizin çıtırlığına inanamayacaksınız

İlk tüyo, kızartma yağına sadece bir kaşık koymaktır. Fazla yağ, patateslerin kızarmasını engelleyebilir ve ayrıca sağlığımızı da olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, kızartma yağına eklenen bir tatlı kaşığı elma sirkesi de patateslerin çıtır çıtır kızarmasını sağlar. Elma sirkesi, yağın sıcaklığını düşürerek patateslerin daha yavaş pişmesini sağlar ve aynı zamanda patateslerin rengini de korur.