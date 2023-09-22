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Kızartma yağına 1 yemek kaşığı ekleyin! Aşçıların gizli sırrı buymuş! Patatesinizin çıtırlığına inanamayacaksınız

Çıtır patates, patates sevenlerin lezzetli bir tercihi olup, kızartma tutkunlarının en beğendiği atıştırmalıklardan biridir. Ancak, çıtır çıtır kızarmış patatesler elde etmek bazen oldukça meşakkatli olabilir. Neyse ki, evde mükemmel çıtır patatesler yapmanın bazı püf noktaları bulunmaktadır.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.09.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 16:42
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Kızartma yağına 1 yemek kaşığı ekleyin! Aşçıların gizli sırrı buymuş! Patatesinizin çıtırlığına inanamayacaksınız

Çıtır patates yapmanın püf noktalarından biri, kızartma yağına dikkatli bir şekilde yaklaşmaktır. Fazla yağ, patateslerin kızarmasını engelleyebilir ve sonuç olarak gevrekliği kaybolabilir. Bu nedenle, kızartma yağına sadece bir kaşık eklemek, işin sırrıdır.

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Kızartma yağına 1 yemek kaşığı ekleyin! Aşçıların gizli sırrı buymuş! Patatesinizin çıtırlığına inanamayacaksınız

İlk tüyo, kızartma yağına sadece bir kaşık koymaktır. Fazla yağ, patateslerin kızarmasını engelleyebilir ve ayrıca sağlığımızı da olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, kızartma yağına eklenen bir tatlı kaşığı elma sirkesi de patateslerin çıtır çıtır kızarmasını sağlar. Elma sirkesi, yağın sıcaklığını düşürerek patateslerin daha yavaş pişmesini sağlar ve aynı zamanda patateslerin rengini de korur.

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Kızartma yağına 1 yemek kaşığı ekleyin! Aşçıların gizli sırrı buymuş! Patatesinizin çıtırlığına inanamayacaksınız

İkinci tüyo, patatesleri doğru şekilde kesmektir. Patatesleri ince dilimler halinde kesmek, kızartma işlemini hızlandırır ve patateslerin daha çıtır olmasını sağlar. Ayrıca, patatesleri kesmeden önce soğuk suya batırmak da patateslerin daha çıtır olmasını sağlar.

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Kızartma yağına 1 yemek kaşığı ekleyin! Aşçıların gizli sırrı buymuş! Patatesinizin çıtırlığına inanamayacaksınız

Üçüncü tüyo, patatesleri önceden haşlamaktır. Patatesleri önceden haşlamak, kızartma süresini kısaltır ve patateslerin daha çıtır olmasını sağlar. Ancak, haşlama işlemi sırasında patatesleri çok fazla pişirmemeye dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde, patatesler gevrekliğini kaybedebilir.

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Kızartma yağına 1 yemek kaşığı ekleyin! Aşçıların gizli sırrı buymuş! Patatesinizin çıtırlığına inanamayacaksınız

Son olarak, patatesleri kızartmadan önce iyice kurulamak gerekir. Islak patatesler, yağın sıcaklığını düşürür ve patateslerin daha uzun sürede pişmesine neden olur. Ayrıca, ıslak patatesler daha az çıtır olur.