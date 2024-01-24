Türkiye’nin en iyi mutfağa sahip şehirleri! Doğudan batıya tartışmalara son verildi! Meğer o il...

Gaziantep: Kebap ve Baklava ile Tanınan UNESCO Onaylı Şehir

Gaziantep, lezzet durağında birinci sırada! Dünya çapında ünlü kebapları ve nefis baklavasıyla bu şehir, Türkiye'de UNESCO tarafından onaylanan ilk mutfak olma özelliğini taşıyor. Gaziantep'e yolunuz düşerse, sadece lezzetlerine değil, tarihine de göz atmayı unutmayın.

Gaziantep'in kendine özgü yaklaşık 500 farklı yemeği bulunuyor. İpek Yolu ve Baharat Yolu üzerinde bulunan bu şehir, tarihte kültürlerarası bir geçiş noktası olduğu için bu zenginliği taşıyor. Gaziantep gezisi, kebap ve tatlılarla dolu bir lezzet şölenine dönüşüyor.