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Türkiye'nin en iyi mutfağa sahip şehirleri! Doğudan batıya tartışmalara son verildi! Meğer o il...

Türk mutfağı, zengin lezzetleri ve benzersiz tatlarıyla dünya genelinde büyük bir ilgi uyandırıyor. Kebapları, pilavları, mezeleri ve enfes tatlılarıyla Türk mutfağı, damaklarda unutulmaz izler bırakıyor. Klasikleşmiş yemekleriyle adını duyuran Türk mutfağı, yaratıcılık ve geleneksel lezzetleri bir araya getirerek kendine has bir kimlik oluşturuyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 16:04
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Türkiye’nin en iyi mutfağa sahip şehirleri! Doğudan batıya tartışmalara son verildi! Meğer o il...

Türkiye, birbirinden lezzetli ve dünya çapında ünlü mutfaklarıyla gastronomi alanında öne çıkan birçok şehre ev sahipliği yapıyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan bu şehirler, zengin tarihi ve kültürel miraslarıyla birlikte unutulmaz bir yemek deneyimi sunuyor. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın gastronomi kategorisine girmeyi başaran üç şehir, geçmişten günümüze uzanan geleneksel mutfaklarıyla öne çıkıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’nin en iyi mutfağa sahip şehirleri! Doğudan batıya tartışmalara son verildi! Meğer o il...

Gaziantep: Kebap ve Baklava ile Tanınan UNESCO Onaylı Şehir

Gaziantep, lezzet durağında birinci sırada! Dünya çapında ünlü kebapları ve nefis baklavasıyla bu şehir, Türkiye'de UNESCO tarafından onaylanan ilk mutfak olma özelliğini taşıyor. Gaziantep'e yolunuz düşerse, sadece lezzetlerine değil, tarihine de göz atmayı unutmayın.

Gaziantep'in kendine özgü yaklaşık 500 farklı yemeği bulunuyor. İpek Yolu ve Baharat Yolu üzerinde bulunan bu şehir, tarihte kültürlerarası bir geçiş noktası olduğu için bu zenginliği taşıyor. Gaziantep gezisi, kebap ve tatlılarla dolu bir lezzet şölenine dönüşüyor.

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Türkiye’nin en iyi mutfağa sahip şehirleri! Doğudan batıya tartışmalara son verildi! Meğer o il...

Meşhur Yemekler

👉Alinazik
👉Küşleme
👉Patlıcan kebabı
👉Simit kebabı
👉Nohut dürüm
👉İçli köfte
👉Baklava
👉Fıstıklı katmer
👉Beyran çorbası

Gaziantep'in meşhur zahter çayı veya menengiç kahvesiyle keyfinizi taçlandırmayı unutmayın!

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Türkiye’nin en iyi mutfağa sahip şehirleri! Doğudan batıya tartışmalara son verildi! Meğer o il...

HATAY: MEDENİYETLER MUTFAĞI

Gaziantep'in komşusu Hatay, bir diğer lezzet durağı. "Medeniyetler Şehri" olarak bilinen Hatay, tıpkı Gaziantep gibi tarih boyunca çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış bir şehir. UNESCO tarafından tescillenen ikinci şehir olma özelliğini taşıyan Hatay, 2017'de gastronomi şehri olarak UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katıldı.

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Türkiye’nin en iyi mutfağa sahip şehirleri! Doğudan batıya tartışmalara son verildi! Meğer o il...

Hatay'ın Meşhur Lezzetleri

👉Tepsi kebabı
👉Kağıt kebabı
👉Humus
👉Kaytaz böreği
👉Kömbe
👉Biberli ekmek
👉Aşşur
👉Ispanaklı borani
👉Künefe

Hatay gezisi, birbirinden güzel mezeler, kebaplar ve tatlılarla damakları şenlendiriyor. Ayrıca Hatay'ın baharat çeşitliliği de unutulmamalı!