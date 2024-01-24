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Konya'da keşfedildi! Şehrin altında başka şehir bulundu! Dikkat çeken "kemik" detayı

Konya'da Sarayönü ilçesinde Roma döneminden kalma bir yer altı şehri keşfedildi. Bölgeleri yer altından birbirine bağlayan tünellerde yaklaşık 20 bin kişinin su ihtiyacını karşılayabilecek bir sarnıç, büyük şaraphane ve işlikler bulundu. Tünellerde ayrıca hayvanlara ait olduğu düşünülen kemik parçalarının da bulunması dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 24.01.2024 15:56 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 16:03
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Konya’da keşfedildi! Şehrin altında başka şehir bulundu! Dikkat çeken kemik detayı

Konya'nın Sarayönü ilçesinde, Roma dönemine ait "Sarayini" yer altı şehrinin bir kilometre kuzeyinde, birbirine tünellerle bağlı yeni bir yer altı şehri keşfedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sarayönü Belediyesi işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında bulunan yer altı şehrinde, yaklaşık 20 bin kişinin su ihtiyacını karşılayabilecek sarnıç, muhtelif büyüklükte işlikler, büyük şaraphane gibi mekanlar yer alıyor.

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Konya’da keşfedildi! Şehrin altında başka şehir bulundu! Dikkat çeken kemik detayı

Yayıldığı 20 bin metrekarelik alanda tespit edilen mekanların sayısı 41'e yükseldi.

Konya Müzeler Müdürlüğü Arkeoloğu ve Kazı Başkanı Hasan Uğuz, yer altı şehrinin geçmişini, elde ettikleri buluntularla henüz 8'inci yüzyıla tarihlendirebildiklerini söyledi.

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Konya’da keşfedildi! Şehrin altında başka şehir bulundu! Dikkat çeken kemik detayı

Uğuz, yer altı şehrinde evsel mekanlar, bağlantılı galeriler, odayı andıran yaşam alanları, su kuyuları, sarnıç, şaraphane, ocaklar, atölyeler, bacalar, aydınlatma için kandil yerleri, kilerler, depolar, havalandırmalar ve niteliği henüz araştırılan mekanlar bulunduğunu ifade etti.

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Konya’da keşfedildi! Şehrin altında başka şehir bulundu! Dikkat çeken kemik detayı

Konya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bölgede jeoradar çalışmasını genişlettiklerini belirten Uğuz, "Mevcut yer altı şehrinin 1 kilometre kuzeyinde yeni bir yeraltı şehri daha tespit ettik. Bu iki yer altı şehrini birbirine bağlayan tünel sistemleri olduğunu belirledik. Bu, yer altı şehrinin çok daha geniş bir alana yayılacağının habercisi niteliğinde. Yeni yılda da jeoradar çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

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Konya’da keşfedildi! Şehrin altında başka şehir bulundu! Dikkat çeken kemik detayı

"SARNIÇTA BİR ORDUYA YETECEK KADAR SU MEVCUT"
Yıkıntı oluşan tünelleri temizlerken büyük bir sarnıç keşfettiklerine, sarnıcın besleme kuyusundan ve birbirine bağlı üç galeriden oluştuğuna dikkati çeken Uğuz, şöyle konuştu: "Sarnıcın genişliği 63 metrekare. Yaz aylarında burada 1 metre 20 santimetre yüksekliğinde su birikiyor. Yani burada 63 metreküp su rezerv olarak bulunuyor. Yer altı şehrinde kaç kişinin, dışarıya çıkmadan ne kadar süre yaşayabileceğini, 63 metreküp su rezervinin kaç insana yetebileceğinden hesaplıyoruz. Sarnıcı besleyen kuyularla birlikte neredeyse 20 bin kişilik bir su kaynağı var. Yani sarnıçta bir orduya yetecek kadar su mevcut. Suyun analizini yaptırdığımızda kaynağın kendi dönemine göre kaliteli bir su olduğunu tespit ettik. Suyun topraktan süzülerek gelmesi ve depolama yöntemi bu kaliteyi sağlıyor."