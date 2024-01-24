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Haberler Galeri Müge Anlı'da Ali Diken'in katili bulundu! Canlı yayında oğlunun katiliyle yan yana gelmiş! Cinayet itirafı

Müge Anlı'da Ali Diken'in katili bulundu! Canlı yayında oğlunun katiliyle yan yana gelmiş! Cinayet itirafı

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir cinayet daha çözüldü. 20 Aralık 2023'te kaybolan Ali Diken'in annesi, ablası ve yengesi 32 yaşındaki adamı aramak için Müge Anlı'ya çıkmıştı. Günlerdir kayıp olarak aranan Ali Diken'in arkadaşı Zeynel tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Dün canlı yayına kendi isteğiyle çıkan Zeynel cinayeti itiraf etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.01.2024 12:19 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 13:26
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Müge Anlı’da Ali Diken’in katili bulundu! Canlı yayında oğlunun katiliyle yan yana gelmiş! Cinayet itirafı

Müge Anlı Tatlı Sert'te aranan Ali Diken'den acı haberi geldi. Diken'in kaybının 35. gününde cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayınında olaya ilişkin son dakika gelişmesini duyurdu.

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Müge Anlı’da Ali Diken’in katili bulundu! Canlı yayında oğlunun katiliyle yan yana gelmiş! Cinayet itirafı

23 Ocak Salı günü yayına, Ali'nin kaybolmadan önce son görüştüğü arkadaşı Zeynel Boyacı katılmıştı.

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Müge Anlı’da Ali Diken’in katili bulundu! Canlı yayında oğlunun katiliyle yan yana gelmiş! Cinayet itirafı

OTELDEN KAÇTI
Boyacı'nın tedirgin ve agresif tavırları dikkat çekmişti. Programın bitmesinin ardından kaldığı otele dönen Zeynel'in otelden kaçtığı tespit edildi.

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Müge Anlı’da Ali Diken’in katili bulundu! Canlı yayında oğlunun katiliyle yan yana gelmiş! Cinayet itirafı

FERİBOTA BİNERKEN YAKALANDI
Haberi alan emniyet güçleri harekete geçti. Zeynel Boyacı, kendini kamufle ederek, Pendik'te Yalova feribotuna binerken yakalandı.

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Müge Anlı’da Ali Diken’in katili bulundu! Canlı yayında oğlunun katiliyle yan yana gelmiş! Cinayet itirafı

ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA GÖMDÜ
Müge Anlı, Zeynel'in cinayeti işlediğini itiraf ettiğini duyurdu. Anlı, Zeynel'in "Bana çok ağır küfür etti. O yüzden öldürdüm gömdüm" dediğini ifade etti.