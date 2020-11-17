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17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye'nin en değerli ilçeleri | Değeri 2 milyon Türk lirasına yaklaştı Türkiye'nin en değerli ilçeleri | Değeri 2 milyon Türk lirasına yaklaştı Türkiye'nin en değerli ilçeleri... Pandemiye rağmen konut satışlarında geçtiğimiz ekim ayında, 120 bin ev satışı yapıldı. Konut satışında ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul'da gerçekleşen ev satışlarının sayısı 22 bin 270 oldu. Peki son yapılan konut satışlarına göre Türkiye'nin en değerli ilçeleri hangileri? İşte ilçe ilçe o liste... Giriş Tarihi: 17.11.2020 08:52 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 08:55 Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde ekimde satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,5, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 16,3 azaldı. Ekimde satılan konut sayısı 119 bin 574 oldu. GALERİ DEVAM EDİYOR Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 270 konutla (yüzde 18,6) ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 10 bin 624 konut satışıyla (yüzde 8,9) Ankara, 6 bin 846 konut satışıyla (yüzde 5,7) İzmir izledi. En az satış olan iller 16 konutla Ardahan, 24 konutla Hakkari ve 71 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Gayrimenkul Borsası'ndan (GABORAS) elde edilen verilere göre Türkiye genelinde konut kategorisinde en değerli 10 ilçeye bakıldığında 7 ilçenin İstanbul'dan olduğu görüldü. En değerli ilçeler sıralamasında zirvede yer alan ilçenin rayiç m2 fiyatına bakıldığında 100 m2 daire için yaklaşık 2 milyon TL gibi bir rakamın ortaya çıktığı görülüyor. En değerli 10 ilçe ve m2 fiyatları ise şöyle;