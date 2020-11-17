Türkiye'nin en değerli ilçeleri | Değeri 2 milyon Türk lirasına yaklaştı

Türkiye'nin en değerli ilçeleri... Pandemiye rağmen konut satışlarında geçtiğimiz ekim ayında, 120 bin ev satışı yapıldı. Konut satışında ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul'da gerçekleşen ev satışlarının sayısı 22 bin 270 oldu. Peki son yapılan konut satışlarına göre Türkiye'nin en değerli ilçeleri hangileri? İşte ilçe ilçe o liste...