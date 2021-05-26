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Türkiye'nin en büyük kolonisi! Bir metrekarelik taşta binlerce!

Kahramanmaraş'ta 2 bin 260 metre yüksekliğindeki Çimen Dağı'nın Uludaz Tepesi'nde koloniler halindeki uğur böcekleri görsel bir şölen sunuyor. Rüzgar almayan kuytu kayalıkların arasında yaşamayı tercih eden böceklere zarar vermeden ziyaret eden doğaseverler, bölgenin turizm açısından önemli olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 26.05.2021 13:53 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 13:53
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Türkiye'nin en büyük kolonisi! Bir metrekarelik taşta binlerce!

Onikişubat ilçesi Büyüksır Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Çimen Dağı'nın Uludaz Tepesi'nde yer alan uğur böcekleri, buğday, pamuk, mısır gibi bitkilere zarar veren yaprak biti denilen küçük canlıları yiyerek ekolojik dengeye katkı sunuyor.

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Türkiye'nin en büyük kolonisi! Bir metrekarelik taşta binlerce!

Uğur böceklerinin olduğu bölge koruma altına alındı.

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Türkiye'nin en büyük kolonisi! Bir metrekarelik taşta binlerce!

Rüzgar almayan kuytu kayalıkların arasında yaşamayı tercih eden böceklere zarar vermeden ziyaret eden doğa severler, bölgenin turizm açısından önemli olduğunu söyledi.

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Türkiye'nin en büyük kolonisi! Bir metrekarelik taşta binlerce!

Bölgeye çıkan dağcılık kulübü başkanı Büşra Tecirli, bölgenin turizme kazandırılmasını istedi.

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Türkiye'nin en büyük kolonisi! Bir metrekarelik taşta binlerce!

Tevfik Sever ise 1 metrekarelik taşın üzerinde binlerce uğur böceğinin yer aldığını söyledi.