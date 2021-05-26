Türkiye'nin en büyük kolonisi! Bir metrekarelik taşta binlerce!

Kahramanmaraş'ta 2 bin 260 metre yüksekliğindeki Çimen Dağı'nın Uludaz Tepesi'nde koloniler halindeki uğur böcekleri görsel bir şölen sunuyor. Rüzgar almayan kuytu kayalıkların arasında yaşamayı tercih eden böceklere zarar vermeden ziyaret eden doğaseverler, bölgenin turizm açısından önemli olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 26.05.2021 13:53 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 13:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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