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Yaz tatili için hangi ülkeye gidilebilecek? Hangi ülke ne kadar açıyor? Turizm sezonu uçak seferi yapılan ülkeler
Yaz tatili için hangi ülkeye gidilebilecek? Hangi ülke ne kadar açıyor? Turizm sezonu uçak seferi yapılan ülkeler | Avrupa ülkeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ciddi derecede olumsuz etkilenen turizm sektörünü rahatlatmak için yaz sezonu yaklaşırken seyahatleri kademeli olarak açıyor.
Giriş Tarihi: 26.05.2021 12:14Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 12:14