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Yaz tatili için hangi ülkeye gidilebilecek? Hangi ülke ne kadar açıyor? Turizm sezonu uçak seferi yapılan ülkeler

Yaz tatili için hangi ülkeye gidilebilecek? Hangi ülke ne kadar açıyor? Turizm sezonu uçak seferi yapılan ülkeler | Avrupa ülkeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ciddi derecede olumsuz etkilenen turizm sektörünü rahatlatmak için yaz sezonu yaklaşırken seyahatleri kademeli olarak açıyor.

Giriş Tarihi: 26.05.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 12:14
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Yaz tatili için hangi ülkeye gidilebilecek? Hangi ülke ne kadar açıyor? Turizm sezonu uçak seferi yapılan ülkeler

Kovid-19 salgınının dünyayı etkisi altına almasının ardından karantina, seyahat yasakları ve uçuşların askıya alınması gibi tedbirler nedeniyle turizm sektörünün sekteye uğraması, bu sektörde büyük pay sahibi olan turizm ülkelerinin ekonomisinde ciddi zararlara yol açtı.

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Yaz tatili için hangi ülkeye gidilebilecek? Hangi ülke ne kadar açıyor? Turizm sezonu uçak seferi yapılan ülkeler

Turizmden önemli gelir elde eden çok sayıda Avrupa ülkesi, bu yaz turizm sezonu yaklaşırken sektöre nefes aldırmak için seyahatleri kademeli olarak açma kararı aldı ancak her Avrupa ülkesi salgının gidişatını da göz önünde bulundurarak farklı uygulamalar yürürlüğe koyuyor.

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Yaz tatili için hangi ülkeye gidilebilecek? Hangi ülke ne kadar açıyor? Turizm sezonu uçak seferi yapılan ülkeler

İNGİLTERE

İngiltere, ülkeleri aşılama oranları, vaka sayıları ve yeni türlerin yaygınlığına bağlı olarak "yeşil", "sarı" ve "kırmızı" olmak üzere üç gruba ayırdı. "Trafik ışığı sistemi" adı verilen yöntemle hazırlanan listenin 3 haftada bir güncelleneceği kaydedildi.

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Yaz tatili için hangi ülkeye gidilebilecek? Hangi ülke ne kadar açıyor? Turizm sezonu uçak seferi yapılan ülkeler

Buna göre, kırmızı listedeki ülkelerden İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip olanların, hükümetin belirlediği ve ücretlerini kendilerinin ödeyeceği otellerde 10 gün zorunlu karantinada kalacak.

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Yaz tatili için hangi ülkeye gidilebilecek? Hangi ülke ne kadar açıyor? Turizm sezonu uçak seferi yapılan ülkeler

Sarı listedeki ülkelerden gelenler ise kendi belirledikleri adreste 10 gün bireysel karantinada kalacak, bunlara karantinanın 2. ve 8. günlerinde ücretli PCR testi yapılacak, karantina süresi bu testlerin sonuçlarına göre uzayıp kısalabilecek.