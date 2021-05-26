Yaz tatili için hangi ülkeye gidilebilecek? Hangi ülke ne kadar açıyor? Turizm sezonu uçak seferi yapılan ülkeler

Yaz tatili için hangi ülkeye gidilebilecek? Hangi ülke ne kadar açıyor? Turizm sezonu uçak seferi yapılan ülkeler | Avrupa ülkeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ciddi derecede olumsuz etkilenen turizm sektörünü rahatlatmak için yaz sezonu yaklaşırken seyahatleri kademeli olarak açıyor.

Giriş Tarihi: 26.05.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 12:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL