"Dünyanın nazar boncuğu" Meke Gölü'nde bakanlık harekete geçti! Yeniden ihtişamlı günlerine dönecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve son yıllarda kuruma noktasına gelen Meke Gölü'nün yeniden hayat bulması için yapılan çalışma doğrultusunda, Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nden gölü besleyen yer altı suyuna günde yaklaşık 7 bin metreküp su taşınacağını bildirdi.

Giriş Tarihi: 26.05.2021 15:21 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 15:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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