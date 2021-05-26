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"Dünyanın nazar boncuğu" Meke Gölü'nde bakanlık harekete geçti! Yeniden ihtişamlı günlerine dönecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve son yıllarda kuruma noktasına gelen Meke Gölü'nün yeniden hayat bulması için yapılan çalışma doğrultusunda, Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nden gölü besleyen yer altı suyuna günde yaklaşık 7 bin metreküp su taşınacağını bildirdi.

Giriş Tarihi: 26.05.2021 15:21 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 15:55
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Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü'nde bakanlık harekete geçti! Yeniden ihtişamlı günlerine dönecek

Karapınar-Ereğli kara yolunun 7. kilometresindeki, kuş bakışı görünümü dolayısıyla "dünyanın nazar boncuğu" olarak adlandırılan Meke Gölü, volkanik patlama sonucu 5 milyon yıl önce meydana gelen kraterin zamanla suyla dolmasıyla oluştu.

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Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü'nde bakanlık harekete geçti! Yeniden ihtişamlı günlerine dönecek

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin kamp yaptığı ve büyüleyici manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakan gölde, geçmişte 12 metre derinliğinde su bulunuyordu.

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Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü'nde bakanlık harekete geçti! Yeniden ihtişamlı günlerine dönecek

Son yıllarda ise Meke Gölü, küresel ısınma, bölgede sulu tarımın yaygınlaşması ve yer altı su seviyesinin azalmasıyla kuruma noktasına geldi.

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Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü'nde bakanlık harekete geçti! Yeniden ihtişamlı günlerine dönecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde Meke Gölü'nün su potansiyelinin artırılması ve eski ihtişamına kavuşması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

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Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü'nde bakanlık harekete geçti! Yeniden ihtişamlı günlerine dönecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA muhabirine, Meke Gölü'nün kuraklığın etkisiyle son yıllarda kuruma noktasına geldiğini hatırlattı.