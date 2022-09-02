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Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçeleri belli oldu! İşte listeye giren şehirler...

Türkiye, nüfus yoğunluğu belli bölgelerde oldukça fazla, bazı bölgelerdeyse oldukça düşük yerlere sahip. İstanbul ülkenin 5'te 1'inden fazla nüfusa ev sahipliği yaparken, Bayburt ise 90 binin altında. Bunun yanında bazı ilçeler var ki, İstanbul'da bazı gökdelenlerde daha fazla insanlar çalışıyor. İşte Türkiye'de en düşük nüfusa sahip ilçeler…

Giriş Tarihi: 02.09.2022 12:59 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 12:59
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Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçeleri belli oldu! İşte listeye giren şehirler...

TÜİK, paylaştığı verilerle Türkiye'nin toplumsal değişimine de ayna tutuyor. 1950 yıllarda Türkiye'de kırsal nüfusu kent nüfusundan fazlayken, şu an bu durum tam tersi konuma geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçeleri belli oldu! İşte listeye giren şehirler...

Türkiye'nin en az nüfusa sahip ilçelerinin hikayeleri birbirinden ayrı. Bazıları Almanya'ya işçi gönderirken, bazıları coğrafik sebeplerden ötürü her zaman yalnız kaldı.

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Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçeleri belli oldu! İşte listeye giren şehirler...

TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLÇESİ ESENYURT OLDU

Bayburt 90 bin nüfusun altında seyrederken, İstanbul'da bazı ilçeler, Avrupa ülkelerinin nüfusuna yaklaştı. Esenyurt, 970 bin nüfusu geçerek İstanbul'un ve Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu.

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Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçeleri belli oldu! İşte listeye giren şehirler...

Esenyurt'u Ankara'nın Çankaya ve Keçiören ilçeleriyle Gaziantep'in Şahinbey ilçesi takip ediyor. İşte Türkiye'nin en düşük nüfusa sahip 10 ilçesi…

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Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçeleri belli oldu! İşte listeye giren şehirler...

10 Otlukbeli Erzincan

Eski ismiyle Karakulak olan, Bayburt'a sınırı bulunan Otlukbeli, 2577 nüfusa sahip.