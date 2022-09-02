Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçeleri belli oldu! İşte listeye giren şehirler...

Türkiye, nüfus yoğunluğu belli bölgelerde oldukça fazla, bazı bölgelerdeyse oldukça düşük yerlere sahip. İstanbul ülkenin 5'te 1'inden fazla nüfusa ev sahipliği yaparken, Bayburt ise 90 binin altında. Bunun yanında bazı ilçeler var ki, İstanbul'da bazı gökdelenlerde daha fazla insanlar çalışıyor. İşte Türkiye'de en düşük nüfusa sahip ilçeler…