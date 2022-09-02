Eski DSP İlçe Başkanı Hasan Sarı feci şekilde can verdi! Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Sarı'yı ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı şekilde ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Şehir Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.