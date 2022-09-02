HaberlerGaleriEski DSP İlçe Başkanı Hasan Sarı feci şekilde can verdi! Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı
Eski DSP İlçe Başkanı Hasan Sarı feci şekilde can verdi! Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in bacanağı 62 yaşındaki avukat Hasan Sarı'ya, Kağıthane'de yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada süratli şekilde seyreden motosikletli çarptı. Dehşet anları kameralara yansırken, yerde metrelerce yuvarlanan Sarı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Giriş Tarihi: 02.09.2022 13:24Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 13:24