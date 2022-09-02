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Haberler Galeri Eski DSP İlçe Başkanı Hasan Sarı feci şekilde can verdi! Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Eski DSP İlçe Başkanı Hasan Sarı feci şekilde can verdi! Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in bacanağı 62 yaşındaki avukat Hasan Sarı'ya, Kağıthane'de yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada süratli şekilde seyreden motosikletli çarptı. Dehşet anları kameralara yansırken, yerde metrelerce yuvarlanan Sarı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 02.09.2022 13:24 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 13:24
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Eski DSP İlçe Başkanı Hasan Sarı feci şekilde can verdi! Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in bacanağı olan ve eski Demokratik Sol Parti (DSP) Avcılar İlçe Başkanı avukat Hasan Sarı (62), akşam saatlerinde sokak üzerindeki kaldırımda yürümeye başladı.

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Eski DSP İlçe Başkanı Hasan Sarı feci şekilde can verdi! Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

ÇARPMANIN ETKİSİYLE METRELERCE YUVARLANDI

Sarı'ya aracına ulaşmak için yolun karşısına koşmaya başladığı esnada motosikletli bir sürücü çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sarı savrulduğu yerde metrelerce yuvarlanarak durabilirken, sürücü de düştüğü yerden kalktıktan sonra motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

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Eski DSP İlçe Başkanı Hasan Sarı feci şekilde can verdi! Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Eski DSP İlçe Başkanı Hasan Sarı feci şekilde can verdi! Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Sarı'yı ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı şekilde ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Şehir Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Eski DSP İlçe Başkanı Hasan Sarı feci şekilde can verdi! Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

POLİS ADIM ADIM İZ SÜRDÜ

Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, motosikletin siyah renkli, sürücünün ise yeşil kask taktığını ve beyaz tişört giydiğini belirledi.