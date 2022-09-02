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Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde büyük yüzleşme! Görgü tanığı tüm yalanları ortaya çıkardı! DJ Gezgin'i nasıl yok ettiler?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan DJ Gezgin cinayetiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın cinayeti bir kez daha masaya yatırılırken şüphelerin odağındaki şüpheli sevgilisi Cemal Durmaz Fatma Karadağ ile karşı karşıya geldi. Canlı yayında yaşanan yüzleşmede taraflar birbirini suçlarken çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. Yayına bağlanan görgü tanığı, Cemal ve Fatma'nın imam nikahıyla evli olduklarını ifade ederken, yalanlarını da tek tek ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 02.09.2022 12:18 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 12:40
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Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde büyük yüzleşme! Görgü tanığı tüm yalanları ortaya çıkardı! DJ Gezgin’i nasıl yok ettiler?

Manisa'da yaşayan ve DJ Gezgin olarak tanınan Mehmet Karahan, 4 yıl önce sırra kadem bastı. O günden sonra kendisinden haber alınamadı. Ablası Fatma Karadağ ise Müge Anlı ile Tatlısert'e katıldı. Eski sevgilisi Cemal'in, kardeşini öldürdüğünü anlattı. "Kardeşimin cesedini çiçek gibi suladık" sözleri ise milyonları şaşkına uğrattı.

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Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde büyük yüzleşme! Görgü tanığı tüm yalanları ortaya çıkardı! DJ Gezgin’i nasıl yok ettiler?

MÜGE ANLI'DA 'DJ GEZGİN CİNAYETİ' GÜNDEME TAŞINDI

15. sezonuyla yeniden ekrana dönen Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, Karahan cinayeti bir kez daha masaya yatırıldı.

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Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde büyük yüzleşme! Görgü tanığı tüm yalanları ortaya çıkardı! DJ Gezgin’i nasıl yok ettiler?

FATMA KARADAĞ ESKİ SEVGİLİSİNİ SUÇLADI

Fatma Karadağ bugünkü canlı yayında cesedin yerinin bulunmasını istedi ve bir kez daha eski sevgilisi Cemal'i suçladı.

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Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde büyük yüzleşme! Görgü tanığı tüm yalanları ortaya çıkardı! DJ Gezgin’i nasıl yok ettiler?

BAŞ ŞÜPEHLİ KONUŞTU

Bugüne kadar hakkındaki iddialara cevap vermeyen Celal Durmaz, Müge Anlı canlı yayınına bağlandı.

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Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde büyük yüzleşme! Görgü tanığı tüm yalanları ortaya çıkardı! DJ Gezgin’i nasıl yok ettiler?

Fatma Karadağ ile ilk kez karşı karşıya gelen Cemal Durmaz, şoke eden açıklamalarda bulundu.