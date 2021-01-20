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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye'den büyük başarı! Bir ilk daha gerçekleşti! Suya indirildi Türkiye'den büyük başarı! Bir ilk daha gerçekleşti! Suya indirildi Türk savunma sanayisinin ilk özgün tasarım ve geliştirme projesi olan, "transformer" benzetmeleri yapılan Samur Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü, büyük takdir topluyor. SAMUR, ikili nakliye takımı ile AYS70T ağırlık sınıfı, ALTAY tankını sığ derinliklerde dahi taşıyarak kullanıcının güvenini pekiştirdi. Giriş Tarihi: 20.01.2021 17:19 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 17:25 Türk savunma sanayisinin ilk özgün tasarım ve geliştirme projesi olan, "transformer" benzetmeleri yapılan Samur Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü, ikili nakliye takımı ile AYS70T ağırlık sınıfı, ALTAY tankını sığ derinliklerde dahi taşıyarak kullanıcının güvenini pekiştirdi. GALERİ DEVAM EDİYOR TSK unsurlarının nehir ve akarsuları güvenle aşmasını sağlayan ve "transformer" benzetmeleri yapılan Samur, Türk savunma sanayisinin ilk özgün tasarım ve geliştirme projesi olarak başarıyla görev yapıyor. Samur Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü, TSK'nin taktik harekat ihtiyaçlarına uygun olarak muharebe sahasında sulu açıklıklardan süratle ve emniyetle geçişi sağlayacak bir nakliye takımı ve köprü sistemi olarak tasarlandı. Samur'un, suda hafif, karada dayanıklı olması için özel malzemeler seçildi ve özel teknikler uygulandı. Samur, binlerce parçadan oluşan karmaşık bir sistem olmasına rağmen, arayüzü sayesinde kolayca kullanılabiliyor. Suda ise bir "joystick" ile idare edilebiliyor ve 360 derece her yöne hareket ettiriliyor. Milli imkanlarla tasarlanan "Samur"ların 12'sinin bir araya gelmesiyle yaklaşık 25 dakikada 150 metre uzunluğunda bir köprü oluşturuluyor ve araçların kıyılar arası geçişine olanak sağlanıyor.