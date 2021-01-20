Türkiye'den büyük başarı! Bir ilk daha gerçekleşti! Suya indirildi

Türk savunma sanayisinin ilk özgün tasarım ve geliştirme projesi olan, "transformer" benzetmeleri yapılan Samur Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü, büyük takdir topluyor. SAMUR, ikili nakliye takımı ile AYS70T ağırlık sınıfı, ALTAY tankını sığ derinliklerde dahi taşıyarak kullanıcının güvenini pekiştirdi.

Giriş Tarihi: 20.01.2021 17:19 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 17:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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