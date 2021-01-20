Köpek ile fotoğraf çektirmek isterken dehşeti yaşadı! O anlar böyle görüntülendi

Genç adam köpek ile fotoğraf çektirmek isterken dehşeti yaşadı. Köpek tarafından beklemediği anda yüzü ısırılan adam oturduğu sandalyeden yere düşerken, köpek olay yerinden hemen uzaklaştı. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.

Giriş Tarihi: 20.01.2021 13:48 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 13:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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