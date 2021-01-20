20 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Köpek ile fotoğraf çektirmek isterken dehşeti yaşadı! O anlar böyle görüntülendi

Köpek ile fotoğraf çektirmek isterken dehşeti yaşadı! O anlar böyle görüntülendi

Genç adam köpek ile fotoğraf çektirmek isterken dehşeti yaşadı. Köpek tarafından beklemediği anda yüzü ısırılan adam oturduğu sandalyeden yere düşerken, köpek olay yerinden hemen uzaklaştı. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.

Giriş Tarihi: 20.01.2021 13:48 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 13:48
  • 1
  • 86
Köpek ile fotoğraf çektirmek isterken dehşeti yaşadı! O anlar böyle görüntülendi

Köpek ile fotoğraf çekmek isteyen genç adam hayatının şokunu yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 86
Köpek ile fotoğraf çektirmek isterken dehşeti yaşadı! O anlar böyle görüntülendi

Yanağını köpeğe yanaştıran adam köpeğin birden saldırmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

  • 3
  • 86
Köpek ile fotoğraf çektirmek isterken dehşeti yaşadı! O anlar böyle görüntülendi

O anlar ise böyle görüntülendi.

  • 4
  • 86
Köpek ile fotoğraf çektirmek isterken dehşeti yaşadı! O anlar böyle görüntülendi
  • 5
  • 86
Köpek ile fotoğraf çektirmek isterken dehşeti yaşadı! O anlar böyle görüntülendi