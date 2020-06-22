Türkiye'deki hastalarda çıktı! İşte koronavirüsün yeni belirtileri!

İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye ve İnfeksiyon Hastalıkları tarafından bildirilen, Türkiye'de tanı konulan ilk vakadan çok daha önce hazırlıklarına başlayan İstanbul Tıp Fakültesi'nin Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Kovid-19 sürecinde ve normalleşme döneminde yürüttükleri çalışmalara ve İzlem Merkezi'nde gözlemledikleri yeni bulgulara ilişkin, açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Tükek, Kovid-19 dünyada ortaya çıktıktan sonra bu hastalığın İstanbul'da da beklendiğini ve ilk vakanın da İstanbul Tıp Fakültesi'nde tanımlandığını söyledi.