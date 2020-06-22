ANA SAYFA
Türkiye'deki hastalarda çıktı! İşte koronavirüsün yeni belirtileri!
İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 9 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel salgın olarak ilan ettiği ve 11 Mart'ta itibaren de Türkiye'de görülmeye başlanan koronavirüs hakkında korkutucu bir açıklama daha geldi. Koronavirüsün yeni belirtilerinin ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Tufan Tükek, "Normalde yüzde 9 olan antikor popülasyon fazlalığı, izlediğimiz hastalarda yüzde 17-20 civarında. Bunlar ham veriler. Bunun neden kaynaklandığını şu anda araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 22.06.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 16:43
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20