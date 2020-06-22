22 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye'deki hastalarda çıktı! İşte koronavirüsün yeni belirtileri!

Türkiye'deki hastalarda çıktı! İşte koronavirüsün yeni belirtileri!

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 9 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel salgın olarak ilan ettiği ve 11 Mart'ta itibaren de Türkiye'de görülmeye başlanan koronavirüs hakkında korkutucu bir açıklama daha geldi. Koronavirüsün yeni belirtilerinin ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Tufan Tükek, "Normalde yüzde 9 olan antikor popülasyon fazlalığı, izlediğimiz hastalarda yüzde 17-20 civarında. Bunlar ham veriler. Bunun neden kaynaklandığını şu anda araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 22.06.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 16:43
  • 1
  • 20
Türkiye'deki hastalarda çıktı! İşte koronavirüsün yeni belirtileri!

İstanbul Tıp Fakültesi'nin Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Yeni tespit ettiğimiz problemlerden biri, hastaların tiroit fonksiyonlarında bir takım bozukluklar var. Yani tiroit dokusuna karşı antikor fazlalığı oluştuğunu gördük. Normalde yüzde 9 olan antikor popülasyon fazlalığı, izlediğimiz hastalarda yüzde 17-20 civarında. Bunlar ham veriler. Üzerinde çalışıyoruz. Şu an 700-800 civarında hasta birinci ayını tamamladı kontroller içerisinde. Bu hastalarda birkaç şey dikkatimizi çekti. Birinci ay içinde hastalığı geçirenlerde en çok gördüğümüz şey, nefes darlığı ve öksürüğün devam etmesi, bir de hastalarda unutkanlık var. Bunda, hipokside geçirilen zaman, yoğun bakımda yatmak gibi bir takım problemlerin olması etkili olabilir. Bunun neden kaynaklandığını şu anda araştırıyoruz" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Türkiye'deki hastalarda çıktı! İşte koronavirüsün yeni belirtileri!

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesinin öncülerinden İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurulan İzlem Merkezi'nde birinci ayını tamamlayan hastalar üzerinde yapılan incelemelerin ilk verilerine göre, hastalık tiroit dokusuna karşı antikor fazlalığı oluşturuyor.

  • 3
  • 20
Türkiye'deki hastalarda çıktı! İşte koronavirüsün yeni belirtileri!

Tecrübeli hekim kadrosu ve sağlık çalışanlarıyla, Kovid-19 sürecinde uyguladıkları tedavi yöntemleri ile sürecin çözüme kavuşmasına katkı sağlayan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, yüzde 0,6 ile dünyadaki en düşük ölüm oranının gözlemlendiği hastane oldu.

Bu süreçte fakülte hastanesinde uygulanan tedavi algoritmaları, Sağlık Bakanlığının tedavi protokollerine de girdi.

  • 4
  • 20
Türkiye'deki hastalarda çıktı! İşte koronavirüsün yeni belirtileri!

İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye ve İnfeksiyon Hastalıkları tarafından bildirilen, Türkiye'de tanı konulan ilk vakadan çok daha önce hazırlıklarına başlayan İstanbul Tıp Fakültesi'nin Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Kovid-19 sürecinde ve normalleşme döneminde yürüttükleri çalışmalara ve İzlem Merkezi'nde gözlemledikleri yeni bulgulara ilişkin, açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Tükek, Kovid-19 dünyada ortaya çıktıktan sonra bu hastalığın İstanbul'da da beklendiğini ve ilk vakanın da İstanbul Tıp Fakültesi'nde tanımlandığını söyledi.

  • 5
  • 20
Türkiye'deki hastalarda çıktı! İşte koronavirüsün yeni belirtileri!

Devam eden süreçte 5-6 vaka yine İstanbul Tıp Fakültesi'nde tanımlanınca bu işin büyüklüğünü anladıklarını ifade eden Prof. Dr. Tükek, "Kendimiz bu vakaları gördükçe anladık ki olayın boyutu çok büyük. Dolayısıyla bir iki servis açarak bu hastaları karşılayamayacağımızı anladık. Nasıl bir iş yapabiliriz diye düşündüğümüzde binalaramız içinde tuvaletli, banyolu tek odalar en fazla cerrahi binasındaydı. 550 yataklı bir bölümü tamamen boşalttık. Yoğun bakım üniteleri, radyoloji ünitesi hemen hemen bütün ihtiyacımız olan üniteler vardı. O binaları boşalttık. Biz çok sayıda hastanın geleceğini anladığımız için kendi içimizde bu yönlendirmeleri yaptık. O bölüm için korunaklı giysiler, ona yönelik nöbet sistemleri oluşturduk. Mart sonu nisan başı kötü bir dönemdi. Hastalık artmaya başladı. 200'ün üzerinde hasta sayısına ulaştık normal serviste, yoğun bakımlarda 30'un üzerinde. Hakikaten büyük bir dalgaydı." diye konuştu.