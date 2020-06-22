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Bursa'da sel felaketinde ölen Kader Akbaba son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan'dan acılı babaya telefon
Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Dudaklı Mahallesi'nde dün akşam sağanak sonrası meydana gelen selde hayatını kaybeden 5 kişiden bedensel engelli olduğu öğrenilen Kader Akbaba (22), bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında, Dudaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Akbaba'nın cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli de katıldı. Başkan Erdoğan, telefon aracılığıyla görüştüğü acılı baba Recep Akbaba'ya baş sağlığı diledi.
Giriş Tarihi: 22.06.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 16:10
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