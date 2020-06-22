Bursa'da sel felaketinde ölen Kader Akbaba son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan'dan acılı babaya telefon

BAŞKAN ERDOĞAN, KADER'İN BABASI İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefon aracılığıyla görüştüğü Kader Akbaba'nın babası Recep Akbaba'ya baş sağlığı diledi. Başkan Erdoğan, "Başınız sağ olsun diliyorum. Bizler kaza ve kaderin imanımızın bir gereği olduğuna inanan insanlarız. Ne zaman nerede bizi bunlar yakalar bilemeyiz. Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Bütün aileye baş sağlığı dileklerimi şahsım, ailem, milletim adına sizlere iletmek istiyorum" dedi.