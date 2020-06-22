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Haberler Galeri Bursa'da sel felaketinde ölen Kader Akbaba son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan'dan acılı babaya telefon

Bursa'da sel felaketinde ölen Kader Akbaba son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan'dan acılı babaya telefon

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Dudaklı Mahallesi'nde dün akşam sağanak sonrası meydana gelen selde hayatını kaybeden 5 kişiden bedensel engelli olduğu öğrenilen Kader Akbaba (22), bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında, Dudaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Akbaba'nın cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli de katıldı. Başkan Erdoğan, telefon aracılığıyla görüştüğü acılı baba Recep Akbaba'ya baş sağlığı diledi.

Giriş Tarihi: 22.06.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 16:10
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Bursa'da sel felaketinde ölen Kader Akbaba son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan'dan acılı babaya telefon

Bursa'nın Kestel ilçesinde dün meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybeden engelli Kader Akbaba'nın cenazesi toprağa verildi.

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Bursa'da sel felaketinde ölen Kader Akbaba son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan'dan acılı babaya telefon

Akbaba'nın cenazesi, Kestel Devlet Hastanesindeki işlemlerinin ardından Dudaklı Mahallesi Mezarlığı'na getirildi.

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Bursa'da sel felaketinde ölen Kader Akbaba son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan'dan acılı babaya telefon

Törene, Kader Akbaba'nın ailesi ve yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa Valisi Yakup Canbolat, bazı milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı. Bakanlar Soylu ve Pakdemirli, baba Recep Akbaba'ya taziyelerini iletti.

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Bursa'da sel felaketinde ölen Kader Akbaba son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan'dan acılı babaya telefon

Akbaba'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

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Bursa'da sel felaketinde ölen Kader Akbaba son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan'dan acılı babaya telefon

BAŞKAN ERDOĞAN, KADER'İN BABASI İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefon aracılığıyla görüştüğü Kader Akbaba'nın babası Recep Akbaba'ya baş sağlığı diledi. Başkan Erdoğan, "Başınız sağ olsun diliyorum. Bizler kaza ve kaderin imanımızın bir gereği olduğuna inanan insanlarız. Ne zaman nerede bizi bunlar yakalar bilemeyiz. Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Bütün aileye baş sağlığı dileklerimi şahsım, ailem, milletim adına sizlere iletmek istiyorum" dedi.