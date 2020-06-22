İstanbul Kağıthane'de korkunç kaza! Başına gelenleri yakınlarına böyle haber verdi

Kaza, TEM bağlantı yolu Güzeltepe Mevkiinde 14.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 T 5644 plakalı taksi sürücüsü Ertuğrul Öz, Tekirdağ Çorlu'dan aldığı Nilay Şen'i İstanbul Havalimanı'na götürmek için yola çıktı. Okmeydanı'ndan TEM bağlantı yoluna giren Öz, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ertuğrul Öz, bariyere sürten otomobilin kontrolünü tekrar sağlayarak direksiyonu sola kırdığı sırada, arkadan gelen 34 PHP 45 plakalı panelvanla çarpıştı. Panelvan sürücüsü sola manevra yaparken, orta şeritte ilerleyen hafif ticari bir araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yandan panelvana vurdu. Zincirleme kazanın ardından kendi etrafında dönmeye başlayan taksi bariyere çarptı. Bariyer taksiye ok gibi saplandı. Taksinin sağ ön lastiğinden giren bariyer yamulurken, araç ters istikamete dönerek durabildi.