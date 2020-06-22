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İstanbul Kağıthane'de korkunç kaza! Başına gelenleri yakınlarına böyle haber verdi
İstanbul Eyüpsultan TEM bağlantı yolunda, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, taksi bariyere çarptı. Bariyer taksiye ok gibi saplandı. Araçta sıkışan taksi sürücüsü ile kadın yolcu itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazada sağ bacağı kırılan kadın yolcu, kurtarma çalışmaları sırasında yakınlarını arayarak bilgi verdi.
Giriş Tarihi: 22.06.2020 18:07 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 18:09
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