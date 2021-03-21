Türkiye'deki en büyük 4 mağaradan biri! Başkan Erdoğan kararı imzaladı: Kesin korunacak hassas alan

Düzce'nin Yığılca ilçesindeki Sarıkaya Mağarası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi. Mağaranın hassas alan ilan edilmesi için yoğun mesai harcayan Sarıkaya Köyü Muhtarı Ercan Yalçın, "2014 yılında ben göreve geldiğimde hibe destek aldık. Bu parayı değerlendirdik ve yatırım yaptık. Türkiye'deki en büyük 4 mağaradan birisi. Batı Karadeniz'in en büyük mağarası. Buraya Türkiye'nin her yerinden gelenler var." dedi.

Giriş Tarihi: 21.03.2021 16:32 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 16:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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