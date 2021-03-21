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Haberler Galeri Türkiye'deki en büyük 4 mağaradan biri! Başkan Erdoğan kararı imzaladı: Kesin korunacak hassas alan

Türkiye'deki en büyük 4 mağaradan biri! Başkan Erdoğan kararı imzaladı: Kesin korunacak hassas alan

Düzce'nin Yığılca ilçesindeki Sarıkaya Mağarası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi. Mağaranın hassas alan ilan edilmesi için yoğun mesai harcayan Sarıkaya Köyü Muhtarı Ercan Yalçın, "2014 yılında ben göreve geldiğimde hibe destek aldık. Bu parayı değerlendirdik ve yatırım yaptık. Türkiye'deki en büyük 4 mağaradan birisi. Batı Karadeniz'in en büyük mağarası. Buraya Türkiye'nin her yerinden gelenler var." dedi.

Giriş Tarihi: 21.03.2021 16:32 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 16:32
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Türkiye'deki en büyük 4 mağaradan biri! Başkan Erdoğan kararı imzaladı: Kesin korunacak hassas alan

Yığılca ilçesine 15 kilometre mesafedeki Batı Karadeniz'in en büyük mağarası olma özelliğini taşıyan Sarıkaya Mağarası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye'deki en büyük 4 mağaradan biri! Başkan Erdoğan kararı imzaladı: Kesin korunacak hassas alan

Başkan Erdoğan tarafından imzalanan karar, Resmi Gazetede yayımlandı.

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Türkiye'deki en büyük 4 mağaradan biri! Başkan Erdoğan kararı imzaladı: Kesin korunacak hassas alan

'TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK 4 MAĞARADAN BİRİ'

Mağaranın hassas alan ilan edilmesi için yoğun mesai harcayan Sarıkaya Köyü Muhtarı Ercan Yalçın, "Bu mağara ilk olarak 1994 yılında keşfedilmiş.

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Türkiye'deki en büyük 4 mağaradan biri! Başkan Erdoğan kararı imzaladı: Kesin korunacak hassas alan

O zamanki şartlarla pek fazla ilgilenilmemiş. 2014 yılında ben göreve geldiğimde hibe destek aldık. Bu parayı değerlendirdik ve yatırım yaptık.

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Türkiye'deki en büyük 4 mağaradan biri! Başkan Erdoğan kararı imzaladı: Kesin korunacak hassas alan

Türkiye'deki en büyük 4 mağaradan birisi. Batı Karadeniz'in en büyük mağarası. Buraya Türkiye'nin her yerinden gelenler var. Gelen bir kez daha geliyor" dedi.