01 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye'de yeni dönem başladı! İşte bilmeniz gerekenler...

Türkiye'de yeni dönem başladı! İşte bilmeniz gerekenler...

Son dakika haberine göre; Türkiye bugünden itibaren 'Yeni Normal'e geçiyor. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar kaldırılıyor. Ancak maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmek şart. Restoran, kafe, çay bahçeleri, spor salonları, plajlar yeniden açılıyor, kamu normal mesaiye dönüyor. İşte yeni dönemle ilgili bilmeniz gerekenler...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 08:44 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 08:58
  • 1
  • 32
Türkiye'de yeni dönem başladı! İşte bilmeniz gerekenler...

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkiledi. Pandemiye karşı alınan önlemler kapsamında 2.5 aydır süren kısıtlamalar virüsün etkisini yavaş yavaş yitirmesiyle kaldırılıyor. Eski hayatımıza dönüş, 'Yeni Normal' diye tabir edilen dönemle bugün itibariyle başlıyor.

  • 2
  • 32
Türkiye'de yeni dönem başladı! İşte bilmeniz gerekenler...

Ancak virüs tamamen yok olana kadar önlemlerle yaşamayı sürdüreceğiz. İşte bugün itibariyle hayatımızda yaşanacak değişiklikler: - 15 şehir için getirilen seyahat kısıtlaması son buluyor.

  • 3
  • 32
Türkiye'de yeni dönem başladı! İşte bilmeniz gerekenler...

- Restoran, lokanta, kafe, kıraathane, pastane, çay bahçeleri açılacak. Eğlence ve nargile mekanları kapsam dışında olacak.

  • 4
  • 32
Türkiye'de yeni dönem başladı! İşte bilmeniz gerekenler...

- Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar da kaldırıldı. Spor salonları, spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, 24.00'e kadar hizmet verebilecek. Spor salonlarındaki buhar banyosu ve sauna bölümleri kapalı kalacak.

  • 5
  • 32
Türkiye'de yeni dönem başladı! İşte bilmeniz gerekenler...

- Halı sahalar, tenis kortları da faaliyete geçiyor. - Plajlar, müzeler, milli park ve bahçeler, belirli kurallar çerçevesinde faaliyete geçiyor. - Sokağa çıkma yasağına tabi olan çocuk ve gençler; aile büyükleriyle birlikte kreş/gündüz bakımevlerine gidebilecek, seyahat edebilecek.