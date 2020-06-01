Türkiye'de yeni dönem başladı! İşte bilmeniz gerekenler...

Son dakika haberine göre; Türkiye bugünden itibaren 'Yeni Normal'e geçiyor. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar kaldırılıyor. Ancak maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmek şart. Restoran, kafe, çay bahçeleri, spor salonları, plajlar yeniden açılıyor, kamu normal mesaiye dönüyor. İşte yeni dönemle ilgili bilmeniz gerekenler...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 08:44 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 08:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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