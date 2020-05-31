31 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Güney Kıbrıs kıyısında görüldü! Denizde tehlikeli karşılaşma

Son dakika: Güney Kıbrıs kıyısında görüldü! Denizde tehlikeli karşılaşma

Son dakika haberi... Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kıyılarında "sivri burun camgöz" adıyla bilinen köpek balığı amatör balıkçı tarafından görüntülendi. Köpek balığının denizde yüzen kaplumbağayı hedef aldığı anları, Rum amatör balıkçı Michalis Drakoudis cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Giriş Tarihi: 31.05.2020 15:26 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 15:35
  • 1
  • 221
Son dakika: Güney Kıbrıs kıyısında görüldü! Denizde tehlikeli karşılaşma

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında birçok bölgede canlı türleri, insan yoğunluğunun azalması ile ortaya çıkmaya başladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Limasol ilçesi kıyılarında amatör bir balıkçı tarafından sivri burun camgöz adıyla bilinen ve dünyanın en büyük ikinci balık cinsini görüntüledi.

  • 2
  • 221
Son dakika: Güney Kıbrıs kıyısında görüldü! Denizde tehlikeli karşılaşma

Köpek balığının denizde yüzen kaplumbağayı hedef aldığı anları, Rum amatör balıkçı Michalis Drakoudis cep telefonu kamerası ile kaydetti.

  • 3
  • 221
Son dakika: Güney Kıbrıs kıyısında görüldü! Denizde tehlikeli karşılaşma

Sivri burun camgöz, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesine göre Akdeniz'de nesli tükenmekte olan türler arasında.

  • 4
  • 221
Son dakika: Güney Kıbrıs kıyısında görüldü! Denizde tehlikeli karşılaşma

12 yıldır köpek balıkları üzerine araştırma yapan Mia Vorster, çok nadir olan bir olaya şahit oldu. Yamyam köpek balığı rakibini tek lokmada yutmaya çalıştı.

  • 5
  • 221
Son dakika: Güney Kıbrıs kıyısında görüldü! Denizde tehlikeli karşılaşma

Olağanüstü olay, Güney Afrika'nın Doğu Burnu'nda yaşandı. Vahşi Doğa Uzmanı Mia Vorster ve uzman köpek balığı rehberi Ali ile Güney Afrika'daki Aliwal Shoal'da yaşandı.