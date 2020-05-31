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Son dakika: Güney Kıbrıs kıyısında görüldü! Denizde tehlikeli karşılaşma
Son dakika haberi... Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kıyılarında "sivri burun camgöz" adıyla bilinen köpek balığı amatör balıkçı tarafından görüntülendi. Köpek balığının denizde yüzen kaplumbağayı hedef aldığı anları, Rum amatör balıkçı Michalis Drakoudis cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Giriş Tarihi: 31.05.2020 15:26 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 15:35
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