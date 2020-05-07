Türkiye'de virüsle mücadele ilk olarak burada başladı

Türkiye'de, salgın öncesi Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilenlerin 14 gün karantinada tutulduğu Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak ek binası, hastalığın yayılmasının ardından pandemi bölümüne dönüştürüldü. Hastanede bugüne kadar 6 bin 500 kişi muayene edildi ve bunlardan testleri pozitif çıkan 600'ü yatırılarak tedavi edildi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, şu anda 140 kişinin hastanede tedavi gördüğünü söyledi.