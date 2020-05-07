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Türkiye'de virüsle mücadele ilk olarak burada başladı

Türkiye'de, salgın öncesi Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilenlerin 14 gün karantinada tutulduğu Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak ek binası, hastalığın yayılmasının ardından pandemi bölümüne dönüştürüldü. Hastanede bugüne kadar 6 bin 500 kişi muayene edildi ve bunlardan testleri pozitif çıkan 600'ü yatırılarak tedavi edildi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, şu anda 140 kişinin hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Giriş Tarihi: 07.05.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 12:32
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Türkiye'de virüsle mücadele ilk olarak burada başladı

Koronavirüsün ilk görüldüğü Çin'in Vuhan kentinden 1 Şubat'ta tahliye edilen 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 kişi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak ek binasında gözlem altına alındı.

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Türkiye'de virüsle mücadele ilk olarak burada başladı

Ardından 26 Şubat'ta aynı hastanede İran'dan gelen yolcular ve mürettebat da burada gözlem altında tutuldu. Sürecin başında karantina hastanesi olarak kullanılan ek bina, Mart ayının ikinci haftasında ilk Covid-19 vakasının görülmesinin ardından pandemi bölümüne dönüştürüldü.

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Türkiye'de virüsle mücadele ilk olarak burada başladı

Hastanede bugüne kadar 6 bin 500 kişi muayene edildi ve bunlardan şüpheli görülen ve testleri pozitif çıkan 600'ü yatırılarak, tedavi edildi.

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Türkiye'de virüsle mücadele ilk olarak burada başladı

Daha önce ameliyathane olarak kullanılan alan negatif basınç odalı, 9 yataklı yoğun bakım ünitesi haline getirildi.

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Türkiye'de virüsle mücadele ilk olarak burada başladı

Grip hastaları için hastane bahçesine kurulan çadır polikliniklerde ön muayene yapıldıktan sonra negatif basınçlı sürüntü alma çadırlarında şüpheli görülenlerden numune alınıyor. Hastanede yapılan PSR testleri pozitif çıkanlar, burada tedaviye alınıyor.