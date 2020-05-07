Mersin'de "uçan tabut" artık kuşlara kaldı! Lakabı bu çünkü...

Corona virüs dolayısıyla sahil bölgesine girmenin yasak olduğu Mersin'de, uçak da kuşların ilgi odağı oldu. Virüs öncesi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ve günde yüzlerce insanın gelip baktığı, fotoğraf çekildiği bölgede çok sayıda kuşun olduğu görüldü.