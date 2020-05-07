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Mersin'de "uçan tabut" artık kuşlara kaldı! Lakabı bu çünkü...

Mersin sahilinde uzun süredir sergilenen ve bir zamanlar düşmanların korkulu rüyası olan 8-7005 bombardıman savaş uçağı, bugünlerde kuşlara kaldı. Uçtuğu dönemde yüksek kaza oranı nedeniyle 'uçan tabut' olarak anılan savaş uçağı, korona virüs salgını dolayısıyla sahillere giriş yasağı bulunan Mersin'de kuşların ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 07.05.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 11:38
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Mersin'de uçan tabut artık kuşlara kaldı! Lakabı bu çünkü...

Bir zamanlar düşmanlarının korkulu rüyası olan 8-7005 bombardıman savaş uçağı, uzun yıllardır Akdeniz'in inci şehri olan Mersin sahilinde sergileniyor. Adını kırdığı 104 bin fitlik yükseklik rekorundan alan ancak uçtuğu yıllarda yüksek kaza oranı dolayısıyla 'uçan tabut' olarak da anılan savaş uçağı, konulduğu Mersin sahilinde bugünlerde kuşlara kaldı.

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Mersin'de uçan tabut artık kuşlara kaldı! Lakabı bu çünkü...

Corona virüs dolayısıyla sahil bölgesine girmenin yasak olduğu Mersin'de, uçak da kuşların ilgi odağı oldu. Virüs öncesi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ve günde yüzlerce insanın gelip baktığı, fotoğraf çekildiği bölgede çok sayıda kuşun olduğu görüldü.

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Mersin'de uçan tabut artık kuşlara kaldı! Lakabı bu çünkü...

Kanada'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 1983 yılında hibe edilen savaş uçağı gerek binlerce fit yüksekliğe çıkması gerekse de hızı nedeniyle dönemin en etkili av önleme ve bombardıman uçakları arasında yer alıyor.

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Mersin'de uçan tabut artık kuşlara kaldı! Lakabı bu çünkü...

Uçtuğu dönemlerde yüksek kaza oranından ötürü 'uçan tabut' olarak da anılan uçak, son uçuşlarının ardından hangara çekilerek, anıt uçak olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sergilenmesi için gönderildi.

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Mersin'de uçan tabut artık kuşlara kaldı! Lakabı bu çünkü...

1999 yılında TSK tarafından 8-7005 koduyla Mersin'e hibe edilen efsane savaş uçağı, Adnan Menderes Bulvarı üzeri Pozcu sahilinde o tarihten beri sergileniyor.