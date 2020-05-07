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Mersin'de "uçan tabut" artık kuşlara kaldı! Lakabı bu çünkü...
Mersin sahilinde uzun süredir sergilenen ve bir zamanlar düşmanların korkulu rüyası olan 8-7005 bombardıman savaş uçağı, bugünlerde kuşlara kaldı. Uçtuğu dönemde yüksek kaza oranı nedeniyle 'uçan tabut' olarak anılan savaş uçağı, korona virüs salgını dolayısıyla sahillere giriş yasağı bulunan Mersin'de kuşların ilgi odağı oldu.
Giriş Tarihi: 07.05.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 11:38
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