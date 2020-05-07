Hava kirliliğinde çarpıcı sonuç: yüzde 70 azaldı!

Aslında doğa bize şöyle bir mesaj veriyor; koronavirüsten sonra biz şöyle bir mesajı almalıyız. Ey insanoğlu, bakın siz koronavirüs öncesindeki üretim, tüketim biçiminize dönmezseniz onu terk ederseniz, sürdürülebilir bir kalkınma modeline geçerseniz ben kendimi yenileyebiliyorum. Su, toprak olarak hava kalitesi olarak daha ile ve sağlıklı günlere kavuşabiliyorum. Siz de benimle sürdürdüğünüz yaşam biçimini bana hakim olma mücadelesi değil, benimle birlikte bunu yaşama mücadelesine dönüştüren ve daha sağlıklı günlerde birlikte yaşayalım mesajı veriyor. Bu mesajı da insanoğlu olarak almamız gerekiyor, diye düşünüyorum."